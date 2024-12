Successo dei repubblicani Usa, il Congresso evita lo shutdown e salva oltre 800mila lavoratori

Il Congresso americano ha approvato la legge per evitare lo shutdown, garantendo un salario alle 800mila persone che rischiavano di perderlo per l’inizio delle vacanze natalizie. Già da ieri, lo speaker della Camera Mike Johnson aveva assicurato che l’America non avrebbe avuto “uno shutdown del governo”, smontando la polemica di Biden che imputava a Trump le colpe di aver fatto saltare l’accordo bipartisan tra democratici e repubblicani. Il braccio di ferro tra democratici e repubblicani nelle ultime settimane ha finalmente consentito di approvare un disegno di legge di bilancio che consente il finanziamento delle agenzie federali fino a marzo.

Il Congresso americano evita lo shutdown grazie a Mike Johnson «Trump era d’accordo»

Ora che i senatori democratici e repubblicani hanno trovato un accordo per evitare lo shutdown, il testo arriverà sulla scrivania di Biden per la firma finale. Mike Johnson ha svelato i dettagli della comunicazione interna durante il Congresso, dicendo «Sono stato in stretto contatto con Trump, sa esattamente cosa stavamo facendo ed era d’accordo» e che «la legge appena approvata è all’insegna dell’America First». Johnson, per il lavoro svolto fino a questo momento definendo il suo lavoro come «Il più difficile del mondo»

Anche i democratici sono d’accordo con i repubblicani

«È una buona notizia che alla fine abbia prevalso l’approccio bipartisan, è un buon risultato per l’America e per il popolo americano”, ha precisato il leader della maggioranza democratica durante il suo discorso al Senato, riconoscendo quindi l’impegno dei repubblicani nel raggiungere un punto d’incontro anche con chi la pensa diversamente.

Le misure contenute nel nuovo piano di bilancio

Nel nuovo piano di bilancio americano saranno presenti 110 miliardi di dollari di spesa come ausilio alla ricostruzione dei luoghi colpiti dagli uragani e al settore agricolo, oltre al finanziamento federale previsto fino al 14 marzo. L’unica misura mancante è il tetto al debito, proposto inizialmente dal Presidente eletto Donald Trump.