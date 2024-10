Helene e Milton, un uragano di problemi si abbatte sull’amministrazione Biden-Harris

Con i tifoni Helene e Milton, un urgano di problemi climatici e politici si abbatte sull’amministrazione americana Biden-Harris. Helene ha già devastato Florida, Georgia e la Carolina del Nord causando non pochi problemi al governo federale. Con l’arrivo di Milton a poco meno di un mese dalla tornata elettorale, le complicazioni potrebbero mettere a dura prova i democratici. La sfida tra Kamala Harris e Donald Trump dipende anche dalle modalità con cui i dem decideranno di affrontare la nuova emergenza climatica.

Helene e Milton si abbattono sulla politica americana

Con l’arrivo dei tornado Helene e Milton, Joe Biden è stato costretto a rimandare il Vertice Ramstein con i paesi che stanno aiutando l’Ucraina. La tattica si sposta quindi sulla risoluzione del grande problema ambientale su scala nazionale. Harris dovrà tenere conto del fatto che i due uragani potrebbero rivelarsi come una sorpresa poco gradevole sul piano elettorale. L’affluenza della popolazione nelle zone più colpite potrebbe calare vertiginosamente, danneggiando quindi la seconda vittoria dell’attuale governo.

Trump può sfruttare Helene e Milton a suo favore

Le zone più colpite dai cicloni Helene e Milton sono delle vere e proprie fortezze per la destra americana: in particolare, Florida e Carolina del Nord sono fondamentali per le votazioni di novembre 2024. Se l’attuale amministrazione americana dovesse fallire proprio in queste zone, i democratici potrebbero ritrovarsi con una falla nei propri piani. Se anche le zone democratiche dovessero restare vittime dell’Uragano, l’affluenza al voto potrebbe diminuire sensibilmente. In una zona come quella di Tampa, con maggioranza democratica, il calo della partecipazione potrebbe favorire indirettamente il candidato repubblicano. L’esito delle elezioni dipenderà anche da come Donald Trump gestirà la propria comunicazione sui tragici eventi atmosferici avvenuti fino a questo momento. I due uragani rischiano di rivelarsi come una croce per i democratici e una delizia per i repubblicani.