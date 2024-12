Stupro tra giornalisti, archiviata l’inchiesta su Trocchia e Giudice: “Noi contro la violenza sulle donne”

Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva coinvolti i due giornalisti Sara Giudice e Nello Trocchia, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una collega. Il giudice ha accolto la richiesta della procura che aveva sollecitato l’archiviazione dell’inchiesta. Nella denuncia presentata dalla giornalista nel febbraio 2023, la donna riferiva di aver subito molestie al ritorno in taxi insieme con la coppia di colleghi. L’episodio sarebbe avvenuto il 30 gennaio del 2023. Nella denuncia, presentata il 2 febbraio dell’anno scorso, la ragazza aveva affermato di essere stata molestata in taxi dai colleghi Nello Trocchia e Sara Giudice. I tre erano stati insieme a una festa in un locale di Trastevere. Trocchia e Giudice sono stati archiviati dal tribunale di Roma dopo che la stessa procura aveva chiesto di archiviare il procedimento. “Una falsa denuncia è stata trasformata in una campagna di mostrificazione contro due giornalisti considerati ‘nemici’ del governo”, dichiarano all’Agi i giornalisti Nello Trocchia e Sara Giudice, difesi dagli avvocati Grazia Volo e Flavia Insom, dopo l’archiviazione del procedimento nei loro confronti decisa dal gip di Roma. “Nonostante il dolore per l’infamante e infondata accusa, siamo rimasti in piedi aspettando che i giudici sancissero la verità dei fatti. Oggi giustizia è arrivata, ma nessuna falsa accusa deve appannare la battaglia contro la violenza sulle donne”.