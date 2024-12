Roma, traffico in tilt: i vigili parcheggiano contromano (video). Dov’è il “Cerbero” spara-multe di Gualtieri?

Roma, traffico in tilt, una ordinaria giornata di caos in uno dei quartieri più belli della Capitale, Monteverde, ma quello che si palesa agli occhi dei cittadini è una scena inquietante: un’auto dei vigili parcheggiata in doppia fila e contromano, senza un motivo apparentemente plausibile, visto che non si vedono incidenti o buche a cui fare da scudo. Il video, come spesso accade a Roma, è stato pubblicato dalle pagine social di “Welcome to favelas“, creando ovviamente molte polemiche. “Ma adesso il famoso ‘Cerbero’ che ha inaugurato il sindaco Tiktoker non passa?”, si è chiesto qualcuno, facendo riferimento al sistema spara-multe operativo dal 19 novembre 2024, il Cerbero, in grado di rilevare le violazioni in automatico, tra cui, appunto, la sosta in doppia fila.

Il video dell’auto dei vigili contromano