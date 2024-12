Meloni svetta tra i politici su YouTube e TikTok: nel 2024 “social” a gonfie vele per i leader di centrodestra

Giorgia Meloni ha ricevuto l’incoronazione di regina di YouTube nel 2024 in base al report di arcadia.com intitolato “Il club dei milionari – Flash edition”, tramite l’analisi del tool Fanpage Karma: una stima che mostra il panorama dell’attività social dei leader politici dal 1° gennaio al 27 dicembre 2024. Giorgia Meloni conquista spazi anche sul social di Instagram e su Whatsapp. Ma buoni risultati arrivano anche per gli altri esponenti del centrodestra: il segretario della lega Matteo Salvini ha ricevuto 43 milioni di visualizzazioni su Instagram, ricevendo anche il più alto engagement rate sulla piattaforma social. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ricevuto il miglior incremento percentuale di follower su Facebook al 7,3% e ottiene anche il sentimento positivo più alto nella conversazioni digitali al 45%. Dolori di pancia per la sinistra, con l’emoticon sconvolta che diventa la più frequente nei post dei membri del “campo largo”.

Meloni incoronata regina di Youtube : Giorgia alla conquista dei social

Il presidente del Consiglio Meloni non è soltanto la regina di Youtube: tutti i suoi account hanno registrato una quantità esorbitante di record nelle interazioni social nell’anno 2024: il suo canale Whatsapp, stando ai dati riportati nell’indagine, conta 222.906 iscritti. Invece, su Tik tok Meloni ha registrato il numero più alto di visualizzazioni, ossia 14,5 milioni, nel video in cui mangia le ciliegie “varietà Giorgia”. Il post con più like in assoluto per la leader di Fratelli d’Italia è il video-selfie con il primo ministro indiano Narendra Modi, con 2,8 milioni di approvazioni. Il risultato raggiunto dalla premier italiana fino a questo momento rende l’idea di come quest’ultima abbia scalato anche le classifiche digitali, guadagnando il podio della popolarità anche sui social. Inoltre, Giorgia Meloni ha ottenuto il 427% di crescita su YouTube e un incremento imponente su Instagram con 1.197.405 nuovi follower.

La sinistra e il mal di pancia nelle reazioni social

Se la faccina sconvolta risulta essere la più in voga per i post sul “campo largo”, il tricolore fa breccia negli account dei leader del centrodestra, mostrando tutti gli acciacchi della sinistra italiana. Le conversazioni su Matteo Renzi hanno coinvolto le interazioni del 52% delle donne, consolazione dopo le grandi distanze dal centrosinistra che l’hanno spinto fuori dall’alleanza dell’opposizione. Giuseppe Conte, leader pentastellato, registra il 60,5% delle attenzioni maschili nelle discussioni online, crolla così anche la storica fanbase femminile delle “bimbe di Conte”, per le poche quote rosa. Carlo Calenda di Azione ha ottenuto la coccarda dell’uomo più prolifico dei social con 31oo post pubblicati su X, mentre Elly Schlein del Pd vince la classifica del coinvolgimento su X e Facebook all’1,7% in entrambi, ma la sua leadership continua a zoppicare. Riccardo Magi di Più Europa registra la percentuale più alta di engagement su Tik tot al 5%.

Meloni imbattibile e la sinistra zoppicante

In base alle statistiche attuali, Meloni rimane imbattuta nell’ultimo anno rispetto alla sinistra. La popolarità sui social va di pari passo con il successo politico: lo dimostrano i sondaggi e i risultati ottenuti dalla coalizione di centrodestra dopo la fine delle ultime elezioni europee, che ha visto aumentare i propri consensi. Per rivitalizzare il “campo largo” non basterà l’aumento dei follower di Angelo Bonelli dei Verdi e Avs su Instagram al 54% e su X al 4,1%, servono proposte innovative. In poche parole la sinistra arranca anche online, oltre che nella vita reale.