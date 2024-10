L’orgoglio dei leader di centrodestra per i due anni di governo: “Avanti così per dare risposte agli italiani”

Orgoglio, coraggio, impegno sono le parole che tornano nei messaggi dei leader della coalizione di centrodestra in occasione dei due anni di governo. Pensieri affidati ai social, che non sono mera celebrazione ma il rinnovo di quel patto con gli italiani che è alla base dell’azione dell’esecutivo e che si concretizza nell’attuazione del programma che ne è alla base.

Tajani: “Il giudizio che più conta è quello espresso dagli italiani alle europee”

“Oggi è il secondo anniversario del governo di cui Forza Italia fa orgogliosamente parte e ne è protagonista con i suoi ministri e sottosegretari. Un governo che i nostri parlamentari sostengono con impegno e determinazione. Il giudizio che più conta è quello che hanno espresso gli elettori alle europee. Continueremo a lavorare per realizzare il programma con il quale i cittadini ci hanno scelto per governare l’Italia”, ha scritto su X il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, postando una serie di slide sui risultati raggiunti.

Salvini: “Portiamo avanti con determinazione il programma della coalizione”

“Il 22 ottobre di due anni fa si insediava il governo di centrodestra – scelto da milioni di italiani – che sta portando avanti con determinazione il programma elettorale della coalizione, raggiungendo storici traguardi come i 44 miliardi per strade e ferrovie, gli investimenti per le Grandi Opere, la legge sull’Autonomia, le oltre 29mila assunzioni nelle Forze di Polizia e le pene più severe contro eco-vandali e borseggiatrici, gli aumenti in busta paga per dipendenti, pensionati e docenti oltre al tasso di occupazione record, nonostante uno scenario internazionale difficile”, sono state poi le parole dell’altro vicepremier, Matteo Salvini. “Questa giornata conferma la compattezza del governo: la Lega continuerà a fare la sua parte con coraggio, buonsenso e concretezza. Per l’Italia, per le italiane, per gli italiani. Avanti tutta!”, ha aggiunto il segretario del Carroccio, postando un video che traccia un bilancio di questi due anni.

Lupi: “Due anni di governo di centrodestra hanno fatto bene all’Italia”

Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha poi rivendicato che “due anni di governo di centrodestra hanno fatto bene all’Italia: crescono gli indicatori economici e si è rafforzato il nostro ruolo europeo ed internazionale. Abbiamo sostenuto la crescita e lo sviluppo, le famiglie, le imprese, i lavoratori e le politiche per la natalità. Con risultati evidenti: l’occupazione è aumentata, così come gli stipendi per i redditi più bassi, è aumentato l’utilizzo dei congedi parentali ed è calato lo spread”. “Tutto questo – ha aggiunto – grazie alle politiche economiche della maggioranza, con il contributo propositivo di Noi moderati, improntate alla serietà ed alla responsabilità. Molto è stato fatto e si sta facendo, perché la prossima legge di Bilancio è nel positivo solco di quella precedente, molto ancora dovremo fare. La sfida riformatrice per i prossimi tre anni sarà modernizzare l’Italia e le sue istituzioni, renderla migliore e più efficiente, sempre mettendo al centro la persona”.

Rotondi: “Con Giorgia Meloni un successo previsto e prevedibile”

“Due anni di governo sono stati un successo previsto e prevedibile per chi conosce le caratteristiche di Giorgia Meloni”, è stata poi la riflessione del leader di “Dc con Rotondi”, Gianfranco Rotondi, che si è detto “orgoglioso di guidare un partito piccolo, ma capace di slancio progettuale: la ‘Dc con Rotondi’, assieme a ‘Verde è popolare’, fu il solo partito, dopo FdI, a scegliere Giorgia Meloni quale candidata premier e guida del centrodestra. Constatiamo con orgoglio – ha concluso – di aver fatto la scelta giusta”