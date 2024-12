Mariotto e Memo Remigi: trova la differenze. A sabato e a “Ballando” le sorti tv dello stilista nella bufera (video)

Pochi giorni al D-day: sabato 14 dicembre, dopo la provvidenziale pausa di una settimana, Ballando con le stelle è pronto a tornare in pista e in onda con la seconda parte della semifinale della gara di ballo tv tanto amata dal pubblico casalingo e che tanto appassiona sui social utenti e follower del rito tersicoreo-mediatico. Mai come la prossima, però, c’è attesa per la messa in onda del programma di punta della serata di Raiuno, e non solo perché scioglierà la prognosi agonistica verso la finale del 21 dicembre. Ma, verrebbe da dire soprattutto, perché ad apertura del salone tv si svelerà l’esito di tutto quanto nel backstage andato in onda nelle puntate precedenti, ufficializzando così quel che ne sarà di Guillermo Mariotto, lo stilista storico giudice dello show da lui abbandonato all’improvviso durante la diretta del 30 novembre.

Una fuga dietro le quinte da cui sono partite illazioni, recriminazioni e denunce mediatiche che hanno movimentato cronaca e lavori in corso da parte della produzione del programma.

Mariotto e il caso delle “presunte molestie” a “Ballando con le stelle”

Non a caso scrive oggi il Corriere della sera in un ampio servizio dedicato alla vicenda: «La Rai e la produzione di Ballando stanno cercando di fare chiarezza in primo luogo mettendo a fuoco ogni tassello di quanto accaduto e poi prendendo una decisione circa il destino dello stilista nella trasmissione: che torni dietro il bancone, insomma, non è così scontato», riportano da Via Solferino ripercorrendo l’accaduto e argomentando sul ruolo “in forse” del giudice di lungo corso.

Del resto, tra la crisi di oggi e la valutazione delle possibili ripercussioni, c’è stato di mezzo anche l’intervento della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, che ha puntato l’indice su Mariotto in odore di “presunte molestie” in riferimento al video che (come si evince dalle immagini riportate in basso da X) ha mostrato lo stilista gesticolare e toccare per un istante il cavallo dei pantaloni di un ballerino che doveva accompagnare l’esibizione di Amanda Lear, per l’occasione ballerina per una notte. Gesto involontario? Atto di molestie? Ai posteri, alla produzione del programma e alla Rai l’ardua sentenza…

Mariotto, esplode la polemica e la vicenda diventa anche un “caso politico”

Quel che arriva ai telespettatori intanto è la sensazione di una serata tv a tinte forti, o comunque fosche. Anche a giudicare dalla bufera mediatica e social che ne è seguita, in cui «senza dubbio il comportamento di Mariotto ha creato più di un imbarazzo alla produzione, prima ancora che per il caso di presunte molestie, per il suo abbandono della trasmissione durante l’ultima diretta», si legge non a caso, ancora, nel retroscena che prova a fare il punto sugli avvenimenti balzati ai (disonori) della cronaca in questi giorni.

Giorni di fuoco su cui per sabato prossimo – almeno da quanto pre-annunciato con enigmatiche dichiarazioni dalla conduttrice e in seguito alle richieste veementi avanzate nelle aule istituzionali al momento della deflagrazione del caso “politico”, intimamente connesso al fatto di cronaca e ai sospetti che adombra, ancora tutti da chiarire – ci si dovrà esprimere.

Mariotto a “Ballando con le stelle” e Memo Remigi dalla Bortone: i casi a confronto

E allora, proprio per delimitare il campo, intanto, e anche in riferimento alla richiesta della senatrice di FdI di un intervento da parte della Rai, pubblichiamo in basso il caso analogo – riportato in parallelo in questi giorni di dissertazioni sui social – che ha coinvolto Memo Remigi, sanzionato e allontano dal programma in cui stava lavorando. In parallelo a quello di Mariotto di recente acquisizione. E ancora in via di definizione.

(Sotto i video da X delle presunte molestie di Mariotto a Ballando con le stelle e il caso di Memo Remigi a Domani è un altro giorno messi a confronto).

Trova le differenze: Mariotto

“Memo Remigi”:

