Ballando con le stelle, incognita Mariotto: tra show e cronaca scoppia il caso politico. Una senatrice lo porta in aula

Tempi duri per Guillermo Mariotto, finito dal palco dei giudice di Ballando con le stelle al centro di un caso che la cronaca di questi giorni ha fatto rimbalzare dalla tv alle aule della politica, passando ovviamente per i corridoi di Viale Mazzini. Lo stilista in prestito da anni al reality tersicoreo della Rai – che in termini di polemiche e abbandoni improvvisi non sta attraversando proprio un periodo sereno – è finito nella bufera dopo aver lasciato la trasmissione in diretta sabato scorso, per motivi personali. E ora la sua permanenza nel cast dello show del sabato sera di Rai 1 è in discussione.

“Ballando con le stelle”, su Mariotto scoppia un caso politico

E alla padrona di casa di Ballando, la solita compostissima Milly Carlucci, non basta rifugiarsi sull’effetto sorpresa o instillare curiosità e dubbi. Così come non può bastare dichiarare – come ha fatto con l’Adnkronos – «che solo sabato 14 si saprà come va a finire» la querelle apertasi con la “fuga” del giudice-stilista prima della fine dell’ultima puntata andata in onda. Del resto, non basta neppure a Mariotto sottrarsi alle telecamere e ai microfoni di Striscia la Notizia, con il malcapitato Staffelli respinto non proprio bonariamente durante i tentativi (falliti) di consegna del fatidico tapiro…

Mariotto e l’uscita di scena dall’ultima puntata di “Ballando con le stelle”: una senatrice ha chiesto l’intervento della Rai

Echi mediatici e scoop a parte, infatti, come anticipavamo in apertura, lo stilista e giudice di Ballando è finito suo malgrado nel mirino della politica. A puntare il dito nella sua direzione, infatti, è la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia. La quale nelle scorse ore ha chiesto un intervento della Rai per un “presunto caso di molestie”.

Il precedente di Memo Remigi

E allora: «Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che, imbarazzato, ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro». Ma, prosegue la Campione, «per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai Oggi è un altro giorno, due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura. E perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto», si interroga la senatrice.

«Fatti come quello che si è verificato durante “Ballando con le stelle” non sono tollerabili»

La quale a stretto giro aggiunge anche: «Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione? Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua? Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all’esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le stelle non sono tollerabili», ribadisce e chiosa la senatrice di FdI.

Ora come finirà la querelle?

Interrogativi e dubbi a cui si aggiunge dunque un ultimo quesito: Mariotto tornerà nel programma? Oppure dopo il tumultuoso addio di Angelo Madonia – ballerino e coreografo che nel reality faceva coppia con Federica Pellegrini – ora tocca anche all’effervescente Mariotto prendere in considerazione la cosa? Ai vertici Rai l’ardua sentenza…