Italia in primo piano a Parigi, Meloni posta le foto con Trump e Musk: piacevole occasione di dialogo

Tra gli scatti che immortalano l’evento della riapertura della cattedrale di Notre Dame, le istantanee che rilanciano i bilaterali tra i vari capi di Stato e primi ministri che hanno partecipato alla cerimonia dedicata a uno dei luoghi simboli di Parigi – e non solo -, la foto dell’incontro tra Donald Trump, Giorgia Meloni e Elon Musk al ricevimento organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron per l’occasione celebrativa di ieri – e che la stessa premier ha postato sui suoi canali social – rimbalza dal web ai media internazionali.

Parigi, mini-vertice di Meloni con Trump e Elon Musk: la premier posta le foto

E a corredo delle immagini che ritraggono il colloquio con il presidente eletto degli Stati Uniti e il patron di Tesla, responsabile del Doge per l’amministrazione Trump, il presidente del Consiglio posta una eloquente didascalia: «È stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all’Eliseo con Donald Trump e Elon Musk».

«È stata una piacevole occasione di dialogo»

A riferire inizialmente dell’incontro era stata una fonte citata dalla Cnn, secondo la quale l'”incontro privato” tra Meloni e Trump si inseriva nel ricevimento organizzato dal presidente francese, Emmanuel Macron. Alla cena, successiva alla cerimonia tenuta a Notre Dame, anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che nel pomeriggio ha avuto un meeting con Trump e Macron. Mini-vertici, quelli di ieri a Parigi, che rappresentano punti di partenza importanti e che spiegano l’ottimismo di Zelensky – che ha dichiarato di aver avuto un incontro “positivo e fruttuoso” con Donald Trump ed Emmanuel Macron – e la soddisfazione della premier Meloni.

L’Italia e la premier in primo piano

Il tycoon, accompagnato da Elon Musk, dunque ha cominciato a tessere la trama diplomatica che nei prossimi mesi potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici dell’Occidente. E l’Italia e la sua premier, tra orgoglio, fiducia e fermezza, sono in prima fila, da attori protagonisti, in primo piano. Con buona pace di quella sinistra che, all’indomani della rielezione di Trump alla Casa Bianca dai banchi del Parlamento ai giornali del mainstream, riecheggiava allarmi e si prodigava in fosche previsioni. Allarmi e moniti immancabilmente scattati come un riflesso di Pavlov, come sempre dopo ogni nuova affermazione di un avversario in campo.