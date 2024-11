Vespa spiana la sinistra rosicona e Parenzo: Trump? Ha spiazzato chiunque tranne Meloni, a detta di tutti “kingmaker d’Europa” (video)

Parenzo non si dà pace e le prova proprio tutte per mettere dare voce alla sinistra che, dalle aule parlamentari ai giornaloni d’area, sono dal 5 novembre in particolare, alla ricerca di un qualunque gancio a cui appendersi pur di attaccare Giorgia Meloni dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane. L’ultimo tentativo estremo è quello andato a L’Aria che tira dove il giornalista padrone di casa ha ospitato Bruno Vespa, cercando di metterlo in difficoltà. Impresa fallita: convinto dei suoi argomenti e da vecchia volpe in trincea mediatica, l’anfitrione di Porta a Porta non cade nella rete che il conduttore de La7 prova a tessere, anche ostentando sui videowall due foto che ritraggono la premier in due diversi momenti delle recenti trasferte negli States.

Parenzo “malizioso” provoca Vespa sulla Meloni e la vittoria di Trump

La prima, scattata nella serata del premio ricevuto da Elon Musk. La seconda che ritrae il famoso momento del bacio stampato da Joe Biden sulla fronte di un’imbarazzata Giorgia Meloni. Purtroppo per Parenzo, però, il giornalista di lungo corso della Rai non perde un colpo, e all’insidiosa domanda del padrone di casa – «la Meloni è stata molto prudente in campagna elettorale, no?» – ribatte sul tamburo gelando l’interlocutore: «Certo che è stata prudente. Era coperta da entrambi i lati, chi glielo faceva fare di esporsi?». Colpito ma non ancora affondato, Parenzo torna alla carica ostentando le due foto di cui sopra, messe maliziosamente vis-à-vis. Ma anche stavolta Vespa non ci casca, e commenta: «Il premio di Musk? Una prima polizza di assicurazione. La foto del bacio di Biden? È solo l’affetto di un nonno più vecchio di quello che è. E non me ne vogliano i centenari che stanno benissimo»…

La replica del giornalista Rai zittisce il conduttore de La7: Trump ha spiazzato tutti, tranne la premier

Parenzo è stordito dall’uno-due ricevuto con savoir-fare e incassato a fatica. Così riparte alla carica: «Ma non è che sotto sotto per la Meloni sarebbe stato meglio una vittoria di Kamala Harris?». E ancora una volta Vespa non si lascia mettere all’angolo. «Posso dirti una cosa? – replica il giornalista di viale Mazzini – io all’inizio pensavo di sì. Aveva un buon rapporto con l’amministrazione Biden. Ma per come sono andate le cose, ora ti dico no. Tutti gli altri sono rimasti spiazzati, l’unica è lei». Poi, lungi dall’aver esaurito gli argomenti, Vespa sferra l’affondo finale: «Ma scusami, tutta la stampa internazionale parla di Giorgia Meloni come della kingmaker in tutta Europa. Tutta, voglio dire». Pertanto ora, conclude il giornalista, tutti adesso sono rimasti spiazzati (dalla sconfitta della Harris e dalla vittoria di Trump). Tutti tranne Giorgia Meloni»… (Clicca qui per vedere il video dello scambio tv tra Bruno Vespa e David Parenzo a L’Aria che tira dal sito del programma su La7)