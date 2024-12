In Francia ridono della sinistra sul caso Floriani Mussolini: “Ma che fascisti, i tifosi dello Stabia sono di sinistra”

Ma quale fascismo, ma quali braccia tese, ma quale apologia del Duce… Perfino in Francia ridono delle polemiche sollevate dalla sinistra sull’esultanza dei tifosi dello Juve Stabia per il gol segnato dal difensore Romano Floriani Mussolini, dal cognome “nostalgico”, domenica scorsa. “Vuole davvero che non se ne parli, di quel suo cognome così ingombrante?”, si chiede Le Parisien, che ripercorre la vicenda del pronipote del Duce e del saluto romano dei tifosi della Juve Stabia, su cui la Figc ha aperto una indagine.

Romano Floriani Mussolini e i tifosi “rossi” della Juve Stabia

Per Sébastien Louis, storico e sociologo specializzato nel tifo radicale, “non c’è stato nessun saluto fascista” ma solo una invenzione mediatica. “I tifosi di Castellammare semplicemente si alzavano ed esultavano come si fa in qualunque stadio italiano ogni fine settimana per qualunque gol. Storicamente i tifosi della Juve Stabia tendono ad essere di sinistra, anche di estrema sinistra. Ancora oggi domina la tendenza di sinistra”, dice l’esperto. Poi ridicolizza anche le tesi della sinistra sull’Italia razzista con la Meloni al governo: “Gli episodi di carattere xenofobo sugli spalti sono meno di 20 o 25 anni fa”.

Per Le Parisien il giocatore “non ha mai sostenuto ufficialmente Meloni, né ha preso posizione a favore delle lotte politiche della sua stirpe. Che siano quelle di Benito Mussolini, o di sua madre Alessandra, ex deputata e senatrice, impegnata nel Movimento Sociale Italiano prima di entrare in Forza Italia, la formazione di Silvio Berlusconi. Ancora più recentemente, è rimasto nell’ombra quando la sua sorellastra Rachele si è candidata a sindaco di Roma sotto i colori del partito di maggioranza, invano”. Del suo antenato dice: “È stato una figura molto importante per l’Italia, ma ora siamo nel 2024 e il mondo è cambiato…”. Solo la retorica dell’antifascismo, in Italia, non è cambiata.