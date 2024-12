Mussolini (pronipote del Duce) segna, lo stadio esulta. Ed è subito scandalo per “le mani alzate” (video)

Il primo gol tra i professionisti di Romano Floriani Mussolini, pronipote del Duce e figlio dell’ex eurodeputata Alessandra, crea subito una polemica “politica”. Per l’annuncio dello speaker, che ha urlato al gol di Mussolini e non di Floriani, e per “le braccia alzate verso il cielo”, in cui qualcuno a sinistra – sul web – e sui giornali – “Repubblica” – ha letto un gesto apologetico del fascismo. Fantasie, ma quanto basta per far parlare di Romano Floriani Mussolini, difensore, 22 anni il prossimo 27 gennaio, di proprietà della Lazio che però gioca in prestito alla Juve Stabia. La vittoria della “vespe” sul Cesena, nel 18simo turno del campionato di serie B, porta la sua firma. E il suo “pesante” cognome.

Il video di Romano Floriani Mussolini che segna e viene salutato dal pubblico