Hub del Freddo a Salerno: al via la creazione di un distretto agro-industriale con 250 posti di lavoro

Si è tenuta, presso la sede del Consorzio ASI Salerno, la conferenza stampa del progetto “Hub del Freddo: opportunità di sviluppo per il territorio”. L’iniziativa mira a soddisfare le esigenze delle aziende agroalimentari della provincia di Salerno, con un focus particolare sulla Piana del Sele. L’obiettivo principale è creare una logistica del freddo capace di migliorare la conservazione e la valorizzazione delle produzioni locali, grazie a servizi innovativi e integrati.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale, che hanno illustrato i prossimi passi di questo progetto strategico. Antonio Visconti, Presidente del Consorzio ASI Salerno (nella foto), ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di infrastrutture logistiche avanzate per sostenere le eccellenze agroalimentari del territorio.

“È una grande soddisfazione accogliere le prime aziende che hanno creduto in questo progetto e hanno ottenuto l’assegnazione dei terreni – ha dichiarato Visconti. – Più di 150.000 metri quadrati di aree industriali creeranno 250 nuovi posti di lavoro, grazie a un investimento interamente privato di circa 20 milioni di euro. Questi investimenti sorgeranno nell’area del mai nato Interporto di Battipaglia, una delle ferite aperte del nostro territorio, che oggi ritrova nuova vita, creando un ponte tra il mondo agricolo e quello industriale. Questo progetto colma un vuoto e rafforza significativamente la capacità di conservazione e commercializzazione dei prodotti della filiera salernitana.”

Il progetto Hub del Freddo è stato finanziato dalla Camera di Commercio di Salerno e realizzato, per conto di Confagricoltura Salerno e Consorzio ASI Salerno, dall’Università Bocconi di Milano.