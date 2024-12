Giubileo, Papa Francesco apre la Porta Santa. “La via della speranza non delude mai” (video)

In sedia a rotelle, Papa Francesco si è avvicinato e ha aperto la Porta Santa nella basilica di S. Pietro aprendo così il Giubileo della speranza. Le immagini, trasmesse in tutto il mondo, compongono una sequenza di istanti che verranno impressi nella storia. Poi la Messa, nella Basilica stracolma, in diretta in tutto il mondo. Il Papa, nella messa della vigilia di Natale, dà voce al dolore per le tante “desolazioni del mondo”. In un passaggio a braccio dell’omelia, Bergoglio chiede di pensare “ai bambini mitragliati, alle bombe sulle scuole e gli ospedali”. In un altro passaggio a braccio, il Pontefice ha ricordato che “Dio perdona sempre. Questo è un modo di capire la speranza del Signore”.

Papa Francesco e l’apertura della Porta Santa

Sono stati emozionanti i momenti in cui Papa Francesco si è avvicinato alla Porta Santa in sedia a rotelle. Poi il Pontefice ha apre la Porta in silenzio, sosta in preghiera. Suonano le campane della Basilica di San Pietro. Dopo Francesco, attraversano la Porta Santa i cardinali, i vescovi e alcuni rappresentanti del popolo di Dio provenienti dai cinque Continenti. In questo Giubileo della Speranza, il passaggio del popolo di Dio attraverso la soglia della Porta Santa lancia un messaggio di pace e rinnovamento per tutta l’umanità. Nella basilica di San Pietro, in Vaticano, la premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli.

Prima di bussare alla Porta, aperta da due addetti, Bergoglio aveva pregato: “Fratelli e sorelle, nel Natale del Signore, luce da luce, speranza inestinguibile, ci prepariamo a varcare con fede la Porta Santa”. “I passi del nostro cammino sono i passi di tutta la Chiesa, pellegrina nel mondo e testimone di pace”, ha proseguito, “Ancorati a Cristo, roccia della nostra salvezza, illuminati dalla sua parola e rinvigoriti dalla sua grazia, attraversiamo la soglia di questo tempio santo ed entriamo nel tempo della misericordia e del perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia dischiusa la via della speranza che non delude”.

Nel primo pomeriggio, sui social, in un messaggio dedicato all’Anno Santo, ha ricordato che la “Porta Santa che si apre, nella notte di #Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo”.

