È giallo sulla morte di Rey Misterio sr, leggenda del wrestling: le 20 scene più spettacolari dei suoi incontri (video)

Il wrestling piange la scomparsa, all’età di 66 anni, di una sua leggenda. È morto Rey Misterio Senior, che era nato a Tijuana, nella città simbolo del wrestling messicano. La causa del decesso improvviso non è stata ancora resa nota. All’anagrafe Miguel Angel Lopez Diaz e originario di Tijuana, aveva iniziato a combattere nel 1976 e si era esibito per l’ultima volta lo scorso anno. È diventato famoso ed era ancora amato dai suoi fan per il suo stile di combattimento acrobatico. Saliva sul ring indossando la sua inconfondibile maschera.

Ad annunciare la morte sono stati i canali ufficiali di Lucha Libre, la lotta libera professionistica messicana. “Ci dispiace per la scomparsa di Miguel Angel Lopez Dias, noto come Rey Mysterio Senior. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi cari e rivolgiamo le nostre preghiere al cielo perché possa riposare in pace in eterno”, si legge.

Suo nipote Oscar Gutierrez Rubio, conosciuto come Rey Mysterio junior, continua la tradizione di famiglia nella Wwe.