Paura a New York, manager di un colosso assicurativo freddato in strada: è caccia al sicario

Brian Thompson, 50 anni, amministratore delegato di United Healthcare, uno dei colossi dell’assicurazione sanitaria negli Usa, è stato ucciso questa mattina nel centro di New York in un agguato davanti all’Hilton, sulla Sessantunesima strada.

Ucciso per strada davanti all’Hilton di New York

Intorno alle 7, ora locale, Thompson, atteso per un incontro di lavoro legato all’«Investors Day» della società, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da un uomo con il volto coperto. Il killer, che secondo i testimoni indossava abiti completamente neri, avrebbe atteso la vittima nei pressi dell’ingresso principale dell’hotel, aprendo il fuoco all’arrivo del Ceo. I proiettili, sparati da una distanza di 5-6 metri, hanno colpito Thompson al torace e a una gamba.

BREAKING NOW Brian Thompson, CEO of United Healthcare, has been fatally shot outside a hotel in Manhattan in a possible targeted attack. This is a developing story. pic.twitter.com/DGDWVHPgsD — Conservative Brief (@ConservBrief) December 4, 2024

Il killer spara e scappa in sella a una bicicletta

Purtroppo, in condizioni critiche, Thompson è stato trasportato d’urgenza al Mount Sinai Hospital, dove è morto poco dopo. La polizia di New York, intervenuta immediatamente sul posto, ha confermato che l’assassino è attualmente in fuga. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni oculari, il killer sarebbe scappato a bordo di una bicicletta.

Thompson figura chiave della United Healthcare

Thompson, figura centrale del panorama assicurativo statunitense, lavorava per United Healthcare da oltre vent’anni, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato dal 2021. Sotto la sua guida, il gruppo aveva continuato a consolidare la propria posizione nel mercato, con ricavi dichiarati nel 2023 pari a oltre 371 miliardi di dollari e un organico di 100.000 dipendenti.

Indagini in corso, ma omicidio mirato

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e il movente dell’agguato. L’Hilton, teatro della tragedia, si trova in uno dei quartieri più frequentati di Manhattan, una scelta che sembra suggerire l’audacia e la pianificazione del gesto. Gli investigatori non hanno escluso alcuna pista, ma le modalità dell’omicidio fanno pensare a un’esecuzione mirata, forse legata all’attività professionale della vittima. Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai portavoce della società.