Biden grazia il figlio Hunter e i dem furibondi valutano il blocco dei fondi alla sua biblioteca

Joe Biden ha dato la grazia al figlio Hunter e i democratici sono andati su tutte le furie dopo le decisioni. Per questo motivo il partito progressista statunitense sta valutando se bloccare i fondi destinati alla libreria che il Presidente americano dovrebbe inaugurare nel Delaware, secondo la tradizione inaugurata da Franklin Delano Roosevelt. Di solito questo progetto viene finanziato da offerenti privati, università e governi locali o statali: la gestione della biblioteca è affidata alla National archives e alla record Administration e al suo interno vengono custoditi gli atti ufficiali e i documenti della presidenza.

Biden grazia il figlio Hunter e i dem si infuriano

La scelta di Biden nei confronti del figlio ha suscitato scalpore nei democratici, che adesso devono decidere se punirlo anche in seguito al suo ritiro tardivo dalla campagna elettorale. Molti gli errori dell’amministrazione democratica pre-trumpiana e adesso le ostilità e i disappunti sembrano spiccare gradualmente a sinistra. Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Annie Tomasini e il consigliere della first lady, Anthony Bernal dovrebbero decidere per la progettazione della libreria, ma stando alle ultime notizie la realizzazione potrebbe saltare.

La rabbia dei democratici

Quel che fa infuriare i democratici non è soltanto il gesto di protezione che Biden ha compiuto nei confronti del figlio per sottrarlo alle eventuali condanne, ma anche dalle possibili azioni penali che l’amministrazione Trump avrebbe potuto condurre su di lui. Stando alle fonti di Politico e riportate dall’Adnkronos, la Casa Bianca sta pensando di provvedere in favore di Anthony Fauci, il virologo nemico del Maga e Liz Cheney, che prima era un volto politico importante dello schieramento repubblicano ma successivamente ha accusato Trump per l’assalto al Congresso. L’obiettivo di Biden non è soltanto quello di proteggere il figlio, ma anche di impedire a Trump di poter affrontare tutti coloro che hanno scaricato su di lui tutte le colpe in passato. In poche parole, l’obiettivo di Sleepy Joe è quello di mettere in difficoltà i repubblicani anche senza governare, ma i democratici non sembrano comunque contenti delle sue intenzioni.

Tutte le colpe di Joe

Dall’accusa di aver compromesso la corsa di Harris ai provvedimenti familisti per “salvare” il proprio figlio dai procedimenti giudiziari, adesso il vecchio Presidente democratico rischia persino di compromettere l’edificazione della sua libreria nel proprio stato di nascita, ossia il Delaware. La mancata costruzione potrebbe essere paragonata ad una sorta di “condanna della memoria”, poiché rischia di finire nel dimenticatoio.