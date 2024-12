Atreju sbanca anche sul web: in una sola giornata 139mila interazioni sulla festa di FdI

Atreju si conferma centrale non solo nel dibattito politico degli addetti ai lavori, ma anche nell’attenzione dei cittadini. Nelle ultime 24 ore, infatti, la parole chiave “Atreju”, che raccoglie le conversazioni digitali sviluppate sull’appuntamento organizzato da FdI al Circo Massimo a Roma, ha incassato in Rete oltre 139 mila interazioni. Questo volume, rivela l’analisi condotta dalla società di analisi Arcadia, ha cristallizzato anche il modo in cui gli utenti si sono relazionati alla parola chiave della ricerca: il 72% ha manifestato un atteggiamento positivo, mentre il 28% si è espresso in modo negativo.

Atreju sbanca anche sul web: oltre 139mila interazioni in 24 ore

In questo primo scorcio di analisi risultano interessanti anche i termini più utilizzati in riferimento ad Atreju: oltre a Meloni, ci sono scambi legati ai due principali leader delle opposizioni, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Iniziata ieri con l’accensione dell’albero di Natale da parte della responsabile della segreteria politica e del tesseramento, Arianna Meloni, la festa è proseguita con l’intervento del presidente emerito del Senato, Marcello Pera, e poi dell’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, a confronto con Paolo Bonolis e Pietrangelo Buttafuoco nel dibattito “Uomini sempre poco allineati”.

Il programma della seconda giornata della kermesse di FdI al Circo Massimo

Il programma di oggi prevede, alle 17, la presentazione del libro “La destra italiana in Europa. Dall’europarlamento ai conservatori” di Fabrizio Tatarella, con gli interventi dei parlamentari di FdI Michele Barcaiuolo e Lucrezia Mantovani, del già eurodeputato di An Alessandro Foglietta e del segretario generale dell’Ugl Francesco Paolo Capone. Alle 18 si terrà il dibattito “Il bullismo visto dalle donne”, moderato da Nunzia De Girolamo con l’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, la campionessa olimpica Elisa Di Francisca, la conduttrice televisiva Anna Falchi, l’attrice Martina Stella, la cantautrice e conduttrice radiofonica Nina Zilli e l’attrice Sara Ciocca, con l’introduzione e l’organizzazione tecnica affidata alla produttrice cinematografica Tiziana Rocca. Alle 19 parleranno di “Cantieri e mobilità – Le opportunità sprecate per Roma”, i deputati e le senatrici di FdI Marco Perissa, Luciano Ciocchetti, Lavinia Mennuni e Cinzia Pellegrino, il capogruppo di FdI in Campidoglio Giovanni Quarzo, i consiglieri comunali Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Federico Rocca, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l’assessore regionale Fabrizio Ghera e il vicepresidente di FdI Roma Capitale Daniele Rinaldi.