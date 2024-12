Atreju parte col botto: Bertinotti contro l’ex ad di Stellantis, Bonolis svela una proposta del Cav

Debutto sotto la pioggia per la edizione 2024 di Atreju, quest’anno nella location suggestiva del Circo Massimo, con l’ormai tradizionale accensione del grande albero di Natale. Il maltempo non ha scoraggiato i militanti e semplici visitatori, che sono arrivati numerosi alla manifestazione di Fratelli d’Italia che quest’anno ha come sottotitolo ‘La via italiana’.

Nei padiglioni è arrivata anche la sorella della premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento del partito, che si è concessa a diversi selfie con i sostenitori. La manifestazione, che terminerà domenica 15 dicembre con l’intervento della premier Meloni, è caratterizzata da incontri e dibattiti anche con esponenti politici dell’opposizione. Il primo giorno c’è già stato spazio per l’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti. Completo principe di Galles e maglioncino blu, viene salutato dalla platea di Atreju con un applauso.

A 18 anni dall’ultima volta ad Atreju, Bertinotti non dimentica la sua tradizione di leader sindacale e di Rifondazione comunista: “Adriano Olivetti a capo della Olivetti pensava che nessuno poteva avere un reddito superiore di 10 volte alla media dei suoi lavoratori e così ha infomato quella azienda. Se oggi invece l’amministratore delegato di Stellantis prende 500 volte quella che è la media che prendono i lavoratori, secondo voi si può distinguere tra buoni e cattivi? Secondo me sì, non si scappa. E se vincono i cattivi va a male tutto”.

Insieme a lui per il primo dibattito ci sono Pietrangelo Buttafuoco, che fa le domande, e Paolo Bonolis. In comune, i due hanno l’essere “uomini non allineati”,questo il titolo dell’incontro-simbolo del confronto che ha sempre animato Atreju. Il dibattito parte da lontano, domande sull’allineamento e il suo contrario, sui libri di riferimento. Risposte secche di Bonolis che tiene un’aria inizialmente controllata e dice che non è mai entrato in politica e non intende farlo”.

Bonolis: Silvio mi voleva portavoce di Forza Italia

Non sono mancati aneddoti, a cominciare dalla proposta di Berlusconi. “Mi ha ricevuto a Palazzo Grazioli – racconta il popolare conduttore tv – e mi ha invitato a cena. C’erano anche Letta e Bonaiuti. A un certo punto mi fa ‘caro Bonolis, ho avuto un’idea straordinaria – dice imitando la voce del Cavaliere – che cambierà il corso della sua vita: lei sarà portavoce di Forza Italia”. “E io – racconta alla platea della kermesse FdI – risposi ‘a preside’, manco l’ho votata, io, Forza Italia…”. “Si è fatta ‘na risata ed è finita li'”, conclude Bonolis.

A margine del panel Bertinotti parla anche del Pd e dello stato di salute dell’opposizione. “Elly Schlein fa come può, è la leader di un centrosinistra molto malconcio”, dice l’84enne ex presidente della Camera, rispondendo a chi gli chiedeva se la leader del Pd sia in grado di costruire un ponte, espressione che lo stesso segretario di Rc aveva usato come suo personale auspicio 18 anni fa, partecipando alla festa allora organizzata dai giovani di An, dove disse che per una convivenza civile ‘bisognava costruire un ponte’. Sulla sua partecipazione di oggi alla manifestazione al Circo Massimo organizzata da Fdi, è stato un incontro “rispettoso, come sempre in tutti gli appuntamenti in cui c’è un rapporto con un pubblico”.

Ma Atreju non va circostritta solo a incontri e dibattiti: nel grande spazio allestito in uno dei luoghi storici più suggestivi della Capitale trovano posto, come ormai tradizione, anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un mercatino natalizio, tutto targato Fratelli d’Italia, in un villaggio di Natale da cinquemila metri quadri. Nel corso della settimana, nelle grandi sale intitolate quest’anno a Marco Polo e Cristoforo Colombo, si alterneranno oltre 500 interventi e 378 ospiti. Quello di oggi è stato solo un ghiotto antipasto.