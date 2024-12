Al Corvetto gli amici di Ramy “cacciano” una consigliera del Pd e creano una strada per l’egiziano (video)

Ieri sera il quartiere Corvetto si è riunito per una fiaccolata in onore di Ramy Elgaml, il ragazzo di 19 anni morto in via Ripamonti, dopo un inseguimento ad opera dei Carabinieri. Il corteo, organizzato dagli amici di Ramy (assente la famiglia), è partito da piazzale Gabrio Rosa, per concludersi nel luogo dell’incidente. “Giustizia”, hanno chiesto urlando gli abitanti del quartiere, “Verità per Ramy” sono stati i corsi partiti dai ragazzi del centro sociale Lambretta.

Corvetto “intitolato” a Ramy, contestata la consigliera del Pd

Via Ripamonti, la strada in cui è avvenuto l’incidente che ha portato alla morte di Ramy Elgaml a seguito di un inseguimento da parte dei Carabinieri, è diventata via Ramy: durante la fiaccolata commemorativa un amico di Ramy ha cancellato con una riga di pennarello “Risorgimento” per sostituire la dicitura con Ramy. Una mezza rivolta è scoppiata quando tra i partecipanti è stata riconosciuta Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito democratico: quando ha preso la parola al microfono, sono partite contestazioni e fischi. “Sono qui solo per dirvi che non si possono giudicare i quartieri popolari se non si conoscono”, ha detto Rozza: “I giovani devono avere tutte le opportunità possibili. Le istituzioni devono esservi vicine Potete contare su di me”. A quel punto alcuni dei partecipanti l’hanno interrotta accusandola di fare “campagna elettorale” e l’hanno invitata ad andarsene.