Presidio di FdI a Corvetto mentre c’è chi alimenta il fuoco. De Corato: vogliamo gli agenti h24 (video)

“Stop al degrado, sì alla sicurezza”. Presidio di Fratelli d’Italia a Corvetto, il quartiere di Milano, ostaggio della rivolta dei migranti egiziani dopo la morte di Ramy Elgaml, schiantatosi in sella al suo scooter mentre fuggiva dall’inseguimento della polizia. Di fronte alla guerriglia scatenata contro gli agenti c’è chi alimenta il fuoco della violenza – la fiaccolata degli amici alla quale non partecipano neppure i familiari della vittima – e chi chiede decoro, stop al degrado e alla violenza. Fratelli d’Italia (ieri la Lega) chiede sicurezza in una zona del milanese, dove negli ultimi decenni la mancanza di interventi di riqualificazione ha accentuato il degrado e la povertà segnalato dai cittadini.

Manifestazione di FdI a Corvetto, stop al degrado più sicurezza

Tra i partecipanti alla manifestazione insieme a europarlamentari, parlamentari (tra gli altri Carlo Fidanza e Paola Frasisnetti), consiglieri comunali e militanti anche Riccardo De Corato, deputato di FdI già vicesindaco nella giunta Moratti. “Chiederò, in aula alla Camera, che venga schierato nel Quartiere milanese del Corvetto, un Nucleo h. 24 di Polizia di Stato e Carabinieri per la tutela dei residenti che ci vivono”. Da gennaio – dice ancora – si potrebbero utilizzare un’aliquota dei 626 agenti che arriveranno in città e che il Ministro degli Interni Piantedosi ha annunciato nei giorni scorsi.

La solidarietà alle forze dell’ordine vittime delle violenze

“Durante la mattina abbiamo anche portato la nostra totale solidarietà alle numerose Forze dell’ordine presenti per l’encomiabile lavoro che svolgono per difendere il nostro Paese. Noi gli saremo sempre grati e saremo sempre dalla loro parte. È giunto il momento di dire basta all’enorme degrado della zona con conseguenti disagi e problematiche per i residenti che ci vivono. Corvetto – conclude De Corato – merita assolutamente di meglio rispetto a quanto avviene da 14 anni circa a questa parte. Prima con l’Amministrazione Pisapia ed ultimamente, in particolar modo, con la Giunta Sala. Quest’ultima, infatti, continua a sottovalutare il problema e chi abita in quella zona ne paga le tristi e gravi conseguenze”.

Corteo dei giovani palestinesi e fiaccolata: si temono scontri

Nel pomeriggio sono previste oggi due manifestazioni e si temono scontri. Ci sarà un corteo organizzato dai Giovani Palestinesi che partirà da piazzale Loreto alle 14.30, poi i manifestanti (attese circa 3mila persone) sfileranno per via Padova, fino a raggiungere l’Anfiteatro Martesana. Invece alle 19 poi è stata organizzata una fiaccolata a Corvetto. L’appuntamento è in piazzale Gabrio Rosa. Da lì i manifestanti – un centinaio quelli annunciati – raggiungeranno via Quaranta, dove è morto Ramy Elgaml. Intanto l’autopsia odierna del ragazzo egiziano ha escluso che la morte sia legata ad un urto con la gazzella dell’Arma. Il decesso è probabilmente riconducibile all’«impatto» con «il palo semaforico» presente all’incrocio tra Via Ripamonti e Via Quaranta.