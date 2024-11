Corvetto, De Corato dall’altra parte della barricata: solidarietà ai due agenti feriti. E stop al degrado

Dall’altra parte della barricata, il Deputato di Fratelli d’Italia vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, prova a raccontare l’altra storia. Quella tra le righe di cronaca e proteste, violenze e polemiche. Un punto di vista, il suo, che va al cuore della questione sviscerata da un duplice punto di vista che guarda al problema della sicurezza che ingloba vittime e carnefici.

Corvetto, la solidarietà di De Corato agli agenti feriti

«Questa mattina ho portato la mia solidarietà e quella di Fratelli d’Italia al Comando Legione Lombardia-Comando Provinciale dei Carabinieri in via della Moscova a Milano dopo i gravi fatti verificatisi sabato notte scorso – ha dichiarato De Corato, ripreso da Italpress –. Dove, in seguito ad un inseguimento di due ragazzi a bordo di uno scooter (dove ha poi perso la vita un giovane di 19 anni in seguito alla perdita di aderenza con l’asfalto della motocicletta, come si nota dai vari video divulgati sul web), che non si sono fermati all’alt intimato, due agenti sono rimasti feriti e uno di questi ultimi, che guidava l’auto, è addirittura tra gli indagati».

«Questi servitori dello Stato rischiano la vita ogni giorno per proteggere la salute di tutti noi»

E ancora. «Sono stato ricevuto dalle più alte cariche dell’Arma a livello interregionale, provinciale e regionale: il nuovo Comandante Provinciale di Milano, Generale Pierluigi Solazzo e il Comandante della Legione Lombardia, Generale Giuseppe De Riggi. Io sarò sempre dalla parte dell’Arma e delle altre Forze dell’Ordine perché questi servitori dello Stato rischiano la vita ogni giorno per proteggere la salute di tutti noi. La nostra libertà la dobbiamo anche a loro, perché questi uomini e donne difendono le libere Istituzioni e la democrazia, perché non esiste una sicurezza se ci si chiude nei confini», ha voluto sottolineare De Corato nell’intervento in cui ha tributato la sua solidarietà ai due agenti feriti in azione nella notte di sabato scorso.

Corvetto, De Corato: «La verità sta venendo a galla»

E ancora. «Finalmente, su quanto avvenuto sabato notte scorsa, stanno venendo a galla le verità che ho previsto negli ultimi giorni. L’autopsia odierna del ragazzo egiziano, infatti, ha escluso che la morte sia legata ad un urto con la gazzella dell’Arma, ma il decesso è probabilmente riconducibile all’«impatto» con «il palo semaforico» presente all’incrocio tra Via Ripamonti e Via Quaranta. Domani mattina alle ore 10, insieme a attivisti e Dirigenti di Fratelli d’Italia, sarò presente al presidio che si terrà in Piazzale Corvetto a Milano per dire basta all’enorme degrado della zona con conseguente disagio per i residenti. Manifesterò, inoltre, per chiedere lo schieramento in questa zona di parte dei 600 Agenti delle Forze di Polizia promessi dal Ministro Piantedosi a tutela del quartiere».

Corvetto, De Corato: «Da Pisapia a Sala, il quartiere merita di meglio»

Non solo. «Corvetto merita assolutamente di meglio – prosegue De Corato – rispetto a quanto avviene da 14 anni circa a questa parte, prima con l’Amministrazione Pisapia. Ed ultimamente, in particolar modo, con la Giunta Sala. Questa ultima, infatti, continua a sottovalutare il problema e chi abita in quella zona ne paga le tristi conseguenze. Altro che banlieue parigine e Bronx! Qui ogni notte ci sono liti, furti, aggressioni, alcune volte anche stupri, spaccio e, come accaduto la scorsa notte, spari di arma da fuoco. C’è estremo bisogno di fatti e risposte concrete, non passeggiate come sono soliti fare i politici di Sinistra».

E infine. «La situazione tra Piazzale Corvetto, Viale Martini, Via Mompiani, Via Avezzana, Via Piazzetta, Viale Omero e Piazzale Gabrio Rosa è totalmente fuori controllo ed in mano a delinquenti e criminali stranieri», ricorda De Corato, forte di un monito che i residenti hanno ben presente, e non da ieri…