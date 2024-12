A Natale l’italiano medio spenderà 600 euro per il proprio partner: ecco i regali più “gettonati”

Gli italiani, con l’avvicinarsi delle feste, privilegiano i regali di natura affettiva e le esperienze rispetto ai regali tradizionali e hanno intenzione di spendere quasi 600 euro per il proprio partner. I familiari dovranno accontentarsi del secondo posto: per loro gli intervistati prevedono di spendere 368 euro in doni, rispetto ai 268 euro previsti per i figli. Emerge dal report Amex trendex, presentato da American Express Italia, che indaga le tendenze di shopping, viaggi e intrattenimento per le prossime festività natalizie.

La caccia al regalo di Natale perfetto inizia presto per quasi la metà degli intervistati italiani: il 45% non vuole farsi cogliere alla sprovvista e afferma di iniziare lo shopping almeno un mese prima, mentre l’11% aspetta l’ultima settimana prima di Natale per affrontare la lista dei regali. Quando si tratta di trovare ispirazione per i regali, gli italiani privilegiano i rapporti personali. Condividere idee e suggerimenti con familiari e amici rimane la fonte principale per il 40% degli intervistati, precedendo la pubblicità sui social media (28%) e quella televisiva (26%). Molti continuano ad affidare la loro scelta anche a riviste e giornali (24%).

Natale, quali sono i regali più gettonati

Trovata l’ispirazione, per queste festività natalizie gli italiani cercano regali unici e significativi. La stragrande maggioranza (83%) cerca doni che siano particolari e originali: il 78% preferisce regalare oggetti che abbiano un valore affettivo piuttosto che alternative generiche. Questo desiderio di trovare qualcosa di speciale si riflette anche nelle loro abitudini di acquisto: il 63% degli intervistati si rivolge ai piccoli esercenti per i propri acquisti natalizi. L’abbigliamento regna sovrano come il regalo fisico più popolare (67%) tra gli italiani che intendono acquistare regali fisici per le prossime festività, seguito da tecnologia (47%) e accessori (46%).