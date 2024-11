Un ragazzo di 26 anni è morto dopo aver inalato la “droga della risata” da un pallonicino

Un ragazzo di 26 anni è morto il giorno del suo compleanno dopo aver inalato la ‘droga della risata’ da un palloncino. E’ successo ad Alessano in provincia di Lecce durante i festeggiamenti e secondo le ricerche, quando il giovane ha accusato il malore letale si trovava per strada con gli amici. I soccorsi nei confronti del giovane da parte del 118 sono stati inutili secondo quanto riportato dall’Adnkronos.

L’ipotesi della decesso e la ‘droga della risata’

L’ipotesi del decesso del giovane risale all’inalazione dell’ossido d’azoto, che è un gas esilarante con gli effetti di una droga attraverso un palloncino. Sul corpo sarà effettuata l’autopsia per verificare le cause della morte e per comprendere se la droga della risata abbia agito sul fisico assieme ad altre patologie. Stando alle fonti de Il Giornale, il corpo del ragazzo è stato trasportato all’ospedale Vito Fazzi per consentire tutti gli esami del caso. Dopo le indagini cliniche, la salma del 26enne verra restituita alla famiglia.

Cos’è l’ossido d’azoto

L’ossido d’azoto ricopre l’utilizzo medico come analgesico e anestetico, ma tra i giovani avrebbe assunto il nome di ‘Droga della risata’, in quanto induce l’individuo che decide di assumerla ad uno stato di euforia, distensione e scissione dalla realtà. Secondo Il Giornale, l’Emcdda (Osservatorio europeo delle tossicodipendenze) ha lanciato la preoccupazione per l’utilizzo della sostanza nel 2022 e sottolineando la pericolosità del narcotico in questione per la salute. L’impiego dell’ossido d’azoto a lungo termine, può arrecare scompensi della vitamina B12 e pesanti disagi neurologici, oltre alla morte in qualche minuto dopo l’inalazione.