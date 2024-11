Sinner e Berrettini ci regalano la Coppa Davis, il tennis è sempre più azzurro. Meloni: orgogliosi di voi

Mentre sugli spalti dell’impianto di Malaga i tifosi italiani cantano “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, Jannik Sinner non ha ancora smesso di abbracciare Matteo Berrettini e gli altri compagni di squadra, alla fine del match decisivo che ha consegnato per la seconda volta consecutiva la Coppa Davis agli azzurri. A pochi giorni della vittoria delle tenniste azzurre, la conferma che, per parafrasare la canzone di Rino Gaetano, “Il tennis è sempre più azzurro”.

Una rivoluzione copernicana in uno sport dove l’unica Coppa Davis, fino all’anno scorso, risaliva a quella di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zingarelli, nel 1976 nell’anno della vittoria finale in Cile. Oggi proprio Panatta ha commentato dai microfoni della Rai il trionfo azzurro in Coppa Davis, un evento capace di polarizzare l’attenzione e la passione degli italiani come non capitava da anni.

L’Italia batte l’Olanda in finale: Coppa Davis agli azzurri per il secondo anno consecutivo

Merito della meglio gioventù azzurra: non solo Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che oggi hanno letteralmente schiantato gli avversari olandesi in due match dove non c’è mai stata partita. Il tennista di San Candido, numero uno del mondo, nel secondo singolare dell’incontro, ha sconfitto il rivale del team “Orange”, numero 40 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (2) 6-2. Una vittoria molto più sofferta del previsto grazie anche e soprattutto a un Griekspoor in versione “deluxe”. In precedenza, nel primo singolo dell’atto conclusivo, Matteo Berrettini, numero 35 del mondo, sempre più vicino alla sua forma migliore (quella del 2021, quando è arrivato in finale a Wimbledon), ha battuto Botic Van De Zandschulp, 80 della classifica Atp, con lo score di 6-4 6-2. A completare il team tricolore in festa a Malaga Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Malagò: l’Inno di Mameli è la colonna sonora del tennis mondiale

Una vittoria straordinaria alla quale lo stesso premier Giorgia Meloni ha dedicato un caloroso post social: “L’Italia conquista nuovamente la Coppa Davis, dimostrando forza, determinazione e talento ai massimi livelli. Un plauso a una squadra straordinaria che ha portato in alto il nostro Tricolore, rendendo orgogliosi tutti noi. Grazie, campioni!”.

“L’inno di Mameli è sempre di più la colonna sonora del tennis mondiale”: cosi’, su X, il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “L’ennesima perla di un 2024 sensazionale, un grande successo che arriva a pochi giorni dalla vittoria della Nazionale femminile: diventiamo la quinta Nazione di sempre a centrare l’accoppiata Coppa Davis e Billie Jean King Cup nello stesso anno”, ha osservato Malagò parlando di “apoteosi a Malaga”. “L’Italia vince per il secondo anno consecutivo e per la terza volta nella storia la Coppa Davis”, sottolinea il numero uno del Coni, “ovazione per i nostri campioni Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Andrea Vavassori capitati da Filippo Volandri. Complimenti alla Federazione Tennis e Padel e al presidente Binaghi“-