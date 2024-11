Rachel Zegler, la nuova Biancaneve, “maledice” gli elettori trumpiani. È bufera sulla Disney (video)

La nuova protagonista di “Biancaneve” Rachel Zegler, attrice che incarna la versione politicamente corretta dalla fiaba più famosa del mondo, si è finalmente scusata dopo che la sua esternazione isterica contro il presidente eletto Donald Trump e i suoi elettori. Insulti che hanno provocato l’effetto di un annunciato boicottaggio del film della Disney, in cartellone nella primavera 2025.

Grosso guaio per la Disney: Biancaneve parte sotto i peggiori auspici

L’attrice di origine colombiana ha pubblicato sul suo Instagram giovedì scorso le scuse. Alcuni giorni dopo aver augurato “disgustata” dal voto americano, ai sostenitori di Trump di non conoscere mai pace e dopo aver mandato un sonoro vaffa nei confronti del presidente eletto, ha chiesto scusa. Probabilmente sollecitata dalla Disney, che in questi giorni è stata sommersa da minacce di boicottaggio della pellicola di Biancaneve.

“Ho lasciato che le mie emozioni avessero la meglio su di me”, ha scritto Zegler ai suoi 2,3 milioni di follower su Instagram. “L’odio e la rabbia ci hanno fatto allontanare sempre di più dalla pace e dalla comprensione, e mi dispiace di aver contribuito al discorso negativo”. La giovane stellina, che interpreta Biancaneve nel prossimo reboot live-action, ha scatenato la furia degli elettori repubblicano dopo essersi rivolta ai social media per criticare i sostenitori di Trump dopo la sua vittoria elettorale.

“Trump e i suoi elettori possano non avere mai pace”

Ai suoi sostenitori su Instagram Stories dopo le elezioni, aveva espresso disgusto per la sconfitta di Kamala Harris. “Mi ritrovo senza parole in mezzo a tutto questo. Altri quattro anni di odio, che ci spingono verso un mondo in cui non voglio vivere”, ha scritto Zegler. “Inclinandoci verso un mondo in cui sarà difficile crescere mia figlia. Spingendoci verso un mondo che la costringerà ad avere un bambino che non vuole (non potrà abortire se lo vorrà ndr). Spingendoci verso un mondo che ha paura”.

Rachel Zegler ha anche scritto che il Paese ha una “malattia profonda” ed è “terrificante” quante persone abbiano sostenuto la visione di Trump per gli Usa. Per poi a: “Possano i sostenitori di Trump e gli elettori di Trump e lo stesso Trump non conoscere mai la pace”, e ha invitato i suoi sostenitori ad abbandonare X, la piattaforma di social media di proprietà del miliardario Elon Musk. I commenti taglienti di Zegler hanno suscitato un contraccolpo immediato, così come la speculazione che potrebbe danneggiare l’uscita di “Biancaneve” da parte della Disney nel 2025. Non a caso, su alcuni social è emersa l’indiscrezione che la stessa Disney abbia convinto l’attrice a pubbliche scuse.

Zegler, 23 anni, non è mai stata timida nell’esprimere le sue posizioni, invitando anche gli elettori a sostenere Harris durante la campagna, altrimenti potenzialmente perderà il diritto di voto. All’inizio di quest’anno, ha postato “Palestina libera” alla fine di un post che incoraggiava le persone a guardare “Biancaneve”, in una mossa interpretata da alcuni critici come un attacco alla sua co-protagonista israeliana, Gal Gadot, che nel film interpreta la Regina cattiva.