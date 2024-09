La nuova Biancaneve della Disney parte male: oltre un milione di “non mi piace” per il trailer (video)

Parte malissimo il live action Disney “Biancaneve”, che sarà nelle sale cinematografiche a marzo: il trailer della pellicola ha già ricevuto più di 1 milione di “non mi piace” su YouTube. A peggiorare le cose, solo 80.000 utenti hanno effettivamente “apprezzato” il trailer. Una proporzione imbarazzante e senza precedenti.

Una notizia che getta ulteriore benzina sul fuoco per questo film che asseconda la deriva woke e demolisce la tradizione come è già capitato in precedenza. Basta dare un’occhiata ai più di 50.000 commenti per il trailer per raccogliere l’approccio tuttaltro che benevolo nei confronti del film. I fan sembrano essere stufi di tutti questi remake di amati classici animati, in versione politicamente corretta. In particolare, la protagonista Rachel Zegler, come l’attrice della Sirenetta fuori dalla tradizione della fiaba nel nome della narrazione woke, ha rappresentato un fattore respingente nei confronti del trailer. Nei commenti in italiano c’è chi critica la protagonista dal punto di vista estetico: “Se hai Gal Gadot come regina cattiva, è difficile trovare una più bella”. Altri promettono: “Dopo questo trailer mi rivedo il classico di 80 anni fa”.

Biancaneve come la Sirenetta, la deriva woke prosegue

Secondo Forbes , la Disney ha speso 209 milioni di dollari per produrre il prossimo live action “Biancaneve“. Oltre che dalla Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Ansu Kabia, Dujonna Gift e Martin Klebba. Le riprese principali di “Biancaneve” sono iniziate il 7 marzo 2022 e si sono concluse a giugno 2022. Quindi, l’uscita dell’anno prossimo sarà avvenuta quasi tre anni dopo la conclusione della produzione a Londra.

Nel 2023, la stessa Zegler ha ricevuto critiche per i commenti in cui definiva il classico animato “strano” e descriveva il Principe Azzurro come uno “stalker”. “Mai in un milione di anni”, ha detto l’attrice di origine colombiana, “avrei immagino che avrei avuto una chance. Non immagini normalmente Biancaneve come una donna latina. Anche se questa fiaba è davvero popolarissima tra i Paesi di lingua spagnola. Comunque non vedi persone che mi somigliano a interpretare ruoli del genere. Quando lo hanno annunciato, è diventato subito trending su Twitter e per giorni, perché moltissimi erano arrabbiati”. E a giudicare dai “non mi piace” al trailer, in tre settimane, lo sono tuttora.