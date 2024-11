Parigi chiama Roma per superare l’asse franco-tedesco. Barnier: “L’Italia un grande Paese, serve più collaborazione”

Sarà in Italia la prima visita ufficiale del primo ministro francese, Michel Barnier. Ad annunciarlo è stato lui stesso nel corso del sesto Forum economico trilaterale Francia-Germania-Italia di Confindustria, Medef e Bdi, che si tiene a Parigi. “L’Italia è un Paese molto grande che la Francia ha spesso trascurato”, ha detto Barnier, spiegando di ritenere che “la cooperazione franco-tedesca sia sempre più necessaria e sempre più non sufficiente“. Barnier ha parlato di due settimane. È stato poi Palazzo Chigi a indicare in giovedì 5 dicembre la data dell’incontro.

Barnier: “L’Italia è un Paese molto grande che la Francia ha spesso trascurato”

“Ho molto rispetto per l’Italia, ha spiegato il primo ministro francese, anticipando che dopo l’incontro con Giorgia Meloni visiterà “uno per uno i Paesi europei”. Poi, soffermandosi sulle difficoltà dell’asse franco-tedesco, Barnier ha sottolineato che “dobbiamo aprirci, non essere esclusivisti”. “Francia, Germania e Italia sono le tre più grandi forze economiche dell’Europa e dobbiamo collaborare”, ha detto ancora il primo ministro francese, facendo riferimento anche alla Spagna e soffermandosi anche sull’importanza della cooperazione economica anche come forma di diplomazia: “Abbiamo dei motivi per lavorare insieme all’Italia in modo più stretto ed è per questo che quello che fanno da 6-7 anni gli imprenditori francesi con i loro omologhi è estremamente importante”.

Il primo ministro francese: “È ora di dire Europe first”

“Indipendentemente dal presidente americano, che rispettiamo chiunque sia, abbiamo bisogno di una “sveglia” per l’Europa e magari di dire Europe first”, ha detto ancora Barnier, ammettendo che “in Europa siamo stati un po’ “naif” su alcune politiche, come sulla concorrenza. Per esempio, sul digitale non abbiamo “campioni europei”. A livello commerciale abbiamo aperto tutte le porte e nessuno lo ha fatto come noi. Serve della reciprocità, anche se magari non abbiamo tutti le stesse idee in Europa”.

Urso: “L’annuncio di Barnier importante e significativo”

“È certamente importante che la prima missione all’estero del primo ministro francese Barnier sia proprio in Italia per incontrare Giorgia Meloni ed è importante e significativo che lo abbia annunciato nel meeting delle tre Confindustrie europee e pensiamo che sia doveroso rafforzare la collaborazione tra Parigi e Roma”, ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, soffermandosi anche sulla forte sinergia tra i due Paesi per il rilancio dell’automotive e della siderurgia europea. Italia e Francia devono dialogare “a cominciare dai dossier industriali e produttivi anche perché abbiamo delle filiere comuni e dei campioni europei che si stanno esercitando nella sfida competitiva e ritengo che questo vada fatto anche con il governo tedesco e con la Germania”, ha proseguito Urso, spiegando che “lunedì io sarò a Berlino per il vertice bilaterale sulla politica industriale che è conseguenza del piano d’azione sottoscritto dalla premier Giorgia Meloni con il cancelliere tedesco” e ricordando che “noi abbiamo due direttrici su cui ci muoviamo, sulla base di trattati bilaterali, il trattato del Quirinale con la Francia e il piano d’azione comune con la Germania per allineare le nostre politiche e indirizzare l’Europa”.