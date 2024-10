Migranti, Tajani e Piantedosi incontrano Barnier. Il premier francese: “Collaboriamo bene con l’Italia”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, hanno incontrato il premier francese Michel Barnier ed il suo ministro degli interni Bruno Retailleau, per parlare della cooperazione sui migranti tra Italia e Francia. I 4 ministri hanno poi incontrato le forze di sicurezza, impiegate per il controllo del confine italo-francese.

Barnier sui migranti: “La collaborazione con l’Italia è efficace”

«Per molte ragioni siamo insieme al ministro dell’Interno Bruno Retailleau. È il simbolo che portiamo di una cooperazione concreta, efficace, quotidiana, fra la Francia e l’Italia in questi posti di frontiera, in questo luogo simbolico dove ci troviamo, davanti al centro di cooperazione tra le forze di polizia francese e italiana». L’ha detto il primo ministro d’oltralpe Michel Barnier, facendo il punto sulle relazioni con il nostro Paese.

Il Presidente francese ha poi parlato del modo in cui stanno cooperando gli agenti italiani e quelli francesi: «Sono appena passato con il vicepremier Tajani e con il ministro dell’interno Matteo Piantedosi a salutare gli agenti che lavorano insieme, sullo stesso tavolo francesi e italiani, che collaborano in maniera efficace, costante e quotidiana. Quello che voglio dire in questo contesto – ha puntualizzato Barnier – è che tutto quello che succede nella gestione quotidiana della frontiera franco-italiana, una delle frontiere, è solo una parte della realtà che affrontiamo. Ce ne sono altre che io conosco bene».

E ancora. «Tutto quello che fa l’Italia per controllare i flussi di immigrazione clandestina o illegale, lo fa con noi, in modo efficace. Ognuno per la sua parte, come anche l’Unione Europea». Dunque, le precisazioni di Barnier forniscono un’immagine finalmente positiva dei rapporti tra l’Italia e la Francia, anche sul versante diplomatico.

L’obiettivo di Barnier e Retailleau sui migranti

L’obiettivo del Presidente Barnier e del Ministro dell’interno Retailleau, riguarda «i patti negoziati in questi anni» e la loro applicazione. Dunque, il punto enucleato è quello di una fattiva cooperazione franco-italiana che sia «un simbolo dell’azione che dobbiamo richiedere anche agli altri paesi dell‘Unione Europea per far fronte alle problematiche che il tema investe», precisa il premier francese Barnier sulla fattibilità dei progetti preventivati dalle due nazioni europee in materia di gestione dei flussi migratori.

Tajani : “Cooperare in Europa sui migranti “

«La cooperazione dei Paesi europei è fondamentale. E insieme stiamo lavorando per difendere ancora meglio le frontiere europee. I ministri dell’Interno si sono scambiati anche alcune informazioni concrete sull’operato delle autorità francesi, come sulle cose che facciamo noi italiani. Perché – prosegue il titolare della Farnesina – anche uno scambio di esperienze è utile per raggiungere obiettivi importanti per l’Europa e per noi», ha sottolineato il vicepremier Tajani, a margine dell’incontro con il Presidente francese.

Antonio Tajani si è poi concentrato su una disamina di carattere più generale riguardo il fronte delle migrazioni in Europa, su cui ha osservato per esempio che «il tema dell’immigrazione è diventato finalmente un fondamentale per l’Europa. Prima eravamo soltanto pochi Paesi a parlarne, all’ultimo Consiglio Europeo invece se ne è parlato moltissimo. Nella riunione che ha presieduto il Consiglio Europeo, per esempio, anche la presidente della Commissione Ursula von Der Leyen ha avuto parole che vanno nella direzione di un impegno sempre più forte dell’Europa per affrontare e risolvere il problema dell’immigrazione illegale. E non parliamo solo di quella illegale: anche di quella legale».

Infine, sul controllo dei visti e sugli accordi con i Paesi di transito Tajani ha quindi chiosato: «Su questi temi c’è una perfetta sintonia con il governo Barnier. Credo che potremo ottenere i migliori risultati possibili anche nei prossimi mesi, frutto di una collaborazione concreta tra tutti i ministeri italiani e tutti i ministeri della Repubblica francese». Parole, quelle del ministro degli Esteri italiano, che hanno espresso soddisfazione per la sinergia raggiunta e per l’incontro di oggi nella località di Mentone.