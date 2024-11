Ilaria Salis abbraccia Patrick Zaki e insieme spalano fango contro la Meloni. L’ingratitudine dell’egiziano…

“Nella mia città, Bologna –ho avuto l’onore di incontraredopo l’evento di presentazione dei fumetti curati da Zerocalcare. Ilaria ci ha parlato del grave rischio di decadenza dell’immunità che sta affrontando,Le nostre storie si intrecciano, entrambe segnate dall’uso del carcere come strumento di silenziamento e punizione. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza a Ilaria, e spero che potremo collaborare sempre di più per affrontare il tema delle carceri in Italia, un argomento urgente che richiede attenzione, soprattutto per quanto riguarda il sovraffollamento e il tragico fenomeno dei suicidi…”.