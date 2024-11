“Fate un applauso ai fratelli di Amsterdam”: espulso il pro-Hamas Hannoun. FdI: ottima notizia

La Polizia di Stato di Milano ha notificato il foglio di via a Mohammad Hannoun, esponente dell’Associazione palestinesi in Italia. L’uomo, cittadino giordano di 62 anni, residente in provincia di Genova, aveva chiesto nel suo intervento al microfono durante il corteo pro Palestina dello scorso sabato, di ‘fare un applauso per i ragazzi di Amsterdam’, riferendosi alle aggressioni da parte dei tifosi olandesi che, in occasione dell’incontro di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv disputatosi due giorni prima ad Amsterdam, avevano aggredito dei tifosi israeliani.

Chi è Mohammad Hannoun

In relazione alla stessa manifestazione la Polizia di Stato ha denunciato per istigazione a delinquere anche un giovane cittadino egiziano residente in provincia di Milano: l’uomo, – fa sapere la questura – nei cui confronti è in corso un’istruttoria della Divisione Anticrimine per l’avvio del procedimento amministrativo volto all’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Milano, aveva esibito un cartello con la foto di Yahya Sinwar, ex leader di Hamas morto in un raid a Rafah lo scorso 16 ottobre e mente dell’attacco del 7 ottobre, con una scritta in lingua araba.

Kelany: ottima notizia, ora la sinistra si scusi

“Ottima la notizia della notifica del foglio di via all’architetto Hannoun”, commenta Sara Kelany. “Avevamo depositato all’inizio di ottobre – prosegue la parlamentare di FdI – un’interrogazione al ministro dell’interno per valutare la pericolosità di questo signore che il dipartimento del tesoro americano aveva dichiarato sostanzialmente finanziatore di Hamas. Avevamo ragione. Hannoun, non pago, durante il corteo pro pal di sabato scorso ha avuto l’ardire di complimentarsi con gli arabi che ad Amsterdam avevano assalito i tifosi israeliani del Maccabi. Il questore di Milano ha dunque assunto un provvedimento più che doveroso data la gravità degli atteggiamenti antisemiti assunti da Hannoun e la sua pervicacia e violenza. Ora attendo che le sinistre che hanno coccolato e lusingato questo signore, addirittura invitandolo a conferenze stampa alla Camera, come ha fatto la deputata 5 stelle Ascari, si scusino pubblicamente. Tuttavia – conclude Kelany – credo che attenderò invano, data la condiscendenza che stanno mostrando con associazioni che, con la scusa dell’antisionismo, mostrano sempre più evidentemente il loro volto antisemita”.