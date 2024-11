Capotreno accoltellato, al via lo sciopero di 8 ore del personale ferroviario. Ritardi e cancellazioni

Sciopero di otto ore in tutta Italia del personale del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord in seguito all’accoltellamento di un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo. La protesta, dalle 9 alle 17, è stata proclamata dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Grande eco e sdegno per l’accoltellamento del capotreno solo perché stava facendo il suo lavoro. L’aggressione è avvenuta a bordo del treno regionale 12042 che stava andando a Busalla. Vittima un capotreno di 44 anni, ferito in modo grave da un egiziano di 21 anni. Con lui anche una minorenne nata a Genova da una famiglia di origine egiziana. I due giovani sono stati fermati subito dopo dai carabinieri del nucleo radiomobile.

Capotreno accoltellato, al via lo sciopero di 8 ore

La protesta è stata indetta dopo “l’ennesima aggressione” avvenuta ieri ai danni di un capotreno accoltellato all’altezza di Rivarolo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo di 44 anni stava chiedendo i biglietti sul treno quando si è avvicinato alla coppia dei giovani passeggeri. Ne è nata una discussione. Il capotreno li ha fatti scendere e a quel punto il maggiorenne ha tirato fuori il coltello e lo ha colpito due volte. Il convoglio è stato fermato per consentire i soccorsi che sono immediatamente arrivati, insieme all’automedica del 118. Stabilizzato sul posto, il dipendente di Trenitalia è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova. Gli aggressori sono stati individuati subito dopo dalle pattuglie dei carabinieri. Fermati e interrogati in caserma. Dopo alcune ore, fortunatamente, il capotreno è stato dimesso dall’ospedale. “La notizia positiva è che sta bene e ha 14 giorni di prognosi, che servono soprattutto per verificare il rimarginare della ferita e togliere i punti. Quindi questa è la situazione al momento, però chiaramente stiamo ancora seguendolo in modo molto vicino”. Così l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

Trenitalia invita i passeggeri a informarsi

Lo sciopero, sottolinea in una nota Trenitalia, “potrebbe impattare sulla circolazione ferroviaria. E comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale”. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. E, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Le fasce di garanzia, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18 alle 21 non sono coinvolte dallo sciopero. Trenord informa che arriveranno nella destinazione finale i treni con orario di partenza antecedente alle ore 9 e orario di arrivo alla destinazione finale entro le 10.

Alla stazione Termini la situazione più critica

Già pochi minuti dopo l’inizio dell’agitazione, decine e decine di treni sono stati cancellati mentre altri venivano segnalati con ritardi anche di 60 minuti. A Termini la situazione forse più critica. Treni regionali, alta velocità e intercity hanno iniziato ad avere problemi anche prima dell’inizio della mobilitazione. Cancellati i viaggi per Milano delle 8,50; 9,50 e 10,05 (Italo).

L’appello del garante alla serrata simbolica

La Commissione garanzia sui trasporti ha rivolto un appello per uno sciopero “simbolico”. Pur riconoscendo “la sussistenza dei requisiti” per la proclamazione dello stop (“gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori”), il garante si è appellato al senso di responsabilità. “Affinché i soggetti operanti riducano significativamente la durata dell’astensione. Fino a ricondurla ad una dimensione meramente simbolica”, si legge in una nota. I sindacati, però, sono avanti confermando stanotte “la durata dello sciopero del 5 novembre 2024, nei modi comunicati con le norme tecniche di imminente invio”.