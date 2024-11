Bimba cade dalla finestra. La mamma compie il gesto estremo all’arrivo in ospedale

Tragedia nel catanese: una bambina di sette anni è precipitata dalla finestra della casa protetta in cui viveva con la madre trentenne, riportando gravi ferite. Ore dopo, la donna, arrivata con la figlia in ospedale, si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto.

La caduta della bambina e i primi soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’interno della stanza che madre e figlia condividevano da circa due anni nella casa famiglia. La piccola, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra, forse approfittando di un momento di distrazione della madre. L’impatto le ha provocato diversi traumi, ma i sanitari intervenuti sul posto hanno escluso che sia in pericolo di vita. Trasportata d’urgenza all’ospedale Pugliese di Catanzaro, la bambina è attualmente sotto osservazione.

Il gesto estremo in ospedale

Il dramma si è però consumato all’arrivo in ospedale. La madre, originaria dell’entroterra catanese, visibilmente sconvolta dall’accaduto, si è allontanata dal reparto ha compiuto il gesto estremo di togliendosi la vita. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario, per lei non c’è stato nulla da fare. La donna, descritta come fragile e riservata, viveva nella struttura protetta ormai da tempo, una sistemazione che le era stata garantita dopo eventi familiari che avevano reso necessaria la loro accoglienza.

Indagini in corso

Sulla caduta della bambina stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina. Gli investigatori stanno analizzando la dinamica dell’incidente e raccogliendo testimonianze per fare luce su quanto accaduto. Contestualmente, la Squadra mobile di Catanzaro ha avviato un’indagine autonoma sul suicidio della madre, cercando di ricostruire le ultime ore della donna.