Uno sciatore nella metropolitana di Roma: il video è vero e fa impazzire il web. Ecco perché l’ha fatto

Roma centro, stazione Cipro, a un passo dal Vaticano. Uno sciatore, come se fosse a Cortina, vestito con il casco, la tuta, i guanti e gli sci entra in un vagone della metropolitana, e qualcuno lo filma. Un complice? Forse. Anche perché sono in tanti a pensare che l’impresa gioliardica sia frutto di una scommessa persa, magari la sera prima. Di sicuro, un giovane, per motivi ignoti, ha girato per varie stazioni della metro di Roma vestito in completo da sci.