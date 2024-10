Sciopero dei mezzi pubblici: bus, tram e metro fermi, disagi ovunque. Ecco gli orari e le fasce garantite città per città

Il corteo Pro-Pal, la pioggia incessante e lo sciopero dei mezzi pubblici: è un sabato nero quello che si ritrovano a vivere i romani assediati da mobilitazioni e difficoltà di viabilità più del solito. Mentre i manifestanti si apprestano a riversarsi nella capitale – dove potrebbero arrivare circa 30.000 persone – la macchina del servizio pubblico si ferma per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Orsa: coinvolti treni, bus, tram e metro. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti da altri operatori. Stop invece revocato a Milano dopo il provvedimento di precettazione del Prefetto per motivi di ordine pubblico, legati alla manifestazione pro-Palestina e alla partita serale Inter-Torino per la quale è prevista «la presenza di 65.000 tifosi».

Ma procediamo con ordine e vediamo cosa segnala l’Adnkronos per la giornata odierna funestata dal combinato disposto di eventi, sciopero e maltempo che interessano il Paese. Partiamo allora dallo stop alla linea ferroviaria: ferrovie dello Stato rende noto che dalle ore 0:01 alle ore 23:59 di oggi è indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, a cui aderisce anche il personale di Sad e di Trentino Trasporti. I treni di Sad dalle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza San Candido, possono subire variazioni. Anche i convogli di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa possono subire variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sciopero 5 ottobre, bus, tram e metro fermi: variazioni nel servizio ferroviario

Ma non è tutto. Perché, come anticipato, lo sciopero del 5 ottobre prevede uno stop alla circolazione di metro, tram e bus dalle ore 8.30 alle 17. E successivamente dalle ore 20 a fine servizio. Sono garantite delle fasce orarie per i viaggiatori, ma anche per lavoratori e pendolari: il servizio sarà attivo dall’inizio diurno e fino alle 8.29, e dalle 17 fino alle 19.59.

Sciopero a Roma: lo stop e i collegamenti: le corse garantite e non

E veniamo alla città eterna, oggi particolarmente messa a dura prova: nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub-affidamento. Qui tutte le corse garantite e non.

Milano, sciopero revocato: ecco perché

E se Roma versa in pesanti difficoltà, Milano non è da meno. Anche se lo sciopero all’ombra della Madonnina è stato revocato dopo il provvedimento di precettazione, disposto dal prefetto Claudio Sgaraglia – provvedimento che si è reso necessario per le gravi esigenze di ordine pubblico, data la concomitanza dello sciopero con l’incontro di calcio Inter-Torino, per il quale è prevista la presenza di circa 65.000 tifosi – oggi il capoluogo sarà inoltre interessato da rilevanti e numerose manifestazioni.

Il combinato disposto di manifestazioni e partita

Tra queste, particolare delicatezza assume il presidio preavvisato dall’Associazione palestinesi in Italia di solidarietà nei confronti di Gaza e Libano, con la partecipazione di almeno 500 persone. Il deflusso di tale manifestazione avrebbe coinciso con la fascia di sciopero del trasporto pubblico con conseguenti gravi ripercussioni negative sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Lo stop a Napoli

A Napoli gli orari dello sciopero sono stati resi noti da Anm sul loro sito ufficiale. Adnkronos segnala dunque gli orari e le fasce garantite. A partire dalle linee di superficie: (tram, bus, filobus), il cui servizio è garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30. E dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Il servizio delle Funicolari

Per quanto concerne il servizio delle Funicolari, invece, dopo l’ultima corsa di ieri (venerdì 04/10/2024) delle 23.40, per oggi (sabato 05/10/2024) l’ultima corsa del mattino è stata garantita alle 9.20. Il servizio riprenderà quindi con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale garantita alle ore 19.50. Per la funicolare Centrale, è prevista la riapertura dalle ore 00.20 alle ore 2.00 del 6/10/24.

La metro

Metro Linea 1: la prima corsa mattinale di oggi era quella da Piscinola alle 6.30 e da Garibaldi ore 7.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 17 e da Garibaldi ore 17.40. L’ultima corsa pomeridiana è garantita da Piscinola ore 19.30 e da Garibaldi alle ore 19.30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00.12 e da Garibaldi ore 00.52 del 6 ottobre. L’ultima corsa da Piscinola è quella delle ore 01.20, da Garibaldi ore 01.32. Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 9.08, ultima corsa da Municipio ore 9.14.

Sciopero del 5 ottobre: orari, fasce garantite e città coinvolte

E ancora. Lo sciopero del 5 ottobre interesserà anche le altre regioni italiane. In Emilia Romagna, il personale dipendente della società Seta nei bacini di Reggio Emilia, Modena e Piacenza sciopererà per 24 ore, con modalità orarie definite a livello territoriale. A Bologna, come riportato sul sito di Tper, lo sciopero avrà luogo nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio. Infine, la segreteria del sindacato Orsa di Genova ha comunicato l’adesione allo sciopero proclamato a livello nazionale, coinvolgendo i mezzi Amt, il servizio di trasporto urbano a Genova, il servizio di trasporto provinciale e la ferrovia Genova-Casella.