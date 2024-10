Schlein smemorata o bugiarda? FdI inchioda Elly: in Parlamento il Pd chiede l’aumento delle accise

Il senso di Elly per le accise è davvero indecifrabile: in parlamento Schlein firma proposte per aumentarle, nelle interviste si oppone invece sdegnata. Tanto che FdI, attraverso i suoi capigruppo di Senato e Camera, Lucio Malan e Tommaso Foti, si divide tra chi la definisce “smemorata” e chi smaccatamente “bugiarda”. Infatti, proprio la segretaria dem ha firmato in più occasioni proposte di legge ed emendamenti che prevedono l’aumento delle accise sui carburanti. Ecco perché le sue dichiarazioni di oggi suonano perlomeno contradditorie.

Malan rinfresca la memoria a Schlein sulle accise

“Sulle accise Schlein sempre più fuori dalla realtà – sottolinea il presidente dei senatori di FdI – Accusa la premier Meloni di mentire sulle accise ma l’unica che mente su questo tema è proprio lei. Vale la pena ricordare alla smemorata Schlein che tutte le proposte di legge Pd, comprese quelle a firma Schlein, che comportano costi prevedono come coperture finanziarie, a volte miliardarie, l’intervento sui Sad (sussidi ambientali dannosi). Tra questi la voce principale è proprio l’aumento delle accise sul gasolio. Quindi la segretaria del Pd spieghi agli italiani se sta mentendo oggi, che dichiara di essere contraria all’aumento delle accise sul gasolio, o se mentiva ieri quando le prevedeva a copertura per esempio delle spese sanitarie. L’unica certezza – infierisce Malan – è che Schlein mente senza pudore sperando che gli italiani siano troppo stupidi per capirlo”.

Foti cita la Caselli: “Schlein dovrebbe cantare ‘Sono bugiarda'”

Ancora più salace l’attacco di Tommaso Foti, che cita un vecchio brano di Caterina Caselli. “Appassionata di canto quale è, Schlein farebbe bene ad intonare ‘Sono bugiarda‘ perché sa di non dire la verità in merito al presunto aumento delle accise sul diesel. Come è stato rilevato in più occasioni, nelle precedenti Leggi di Bilancio del governo Meloni gli emendamenti del suo partito venivano coperti dalla riduzione dei sussidi ambientali dannosi – cosiddetti Sad – nei quali rientrano anche le accise che gravano sul gasolio e sulla benzina. Questo significa che il Pd, non altri, voleva aggravare i costi del diesel e della benzina”.

“Continuare a mentire sui contenuti di una manovra che la maggioranza ancora non ha scritto – continua il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – è probabilmente l’ultimo escamotage di Schlein per provare a spostare l’attenzione dalla proposta dem di una nuova patrimoniale con cui vessare gli italiani. Rimandiamo al mittente le vacue accuse che la sinistra ‘tassa e spendi’ rivolge al governo Meloni, impegnato a definire una Legge di Bilancio che rilanci l’economia, sostenga imprese e famiglie, senza chiedere loro nuovi sacrifici”.

Che cosa aveva detto la segretaria Pd

Le dichiarazioni di Malan e Foti sono giunte in risposta a una nota della segretaria Pd, inferocita per l’accusa (incontrovertibile) di Giorgia Meloni che aumentare le tasse è una cosa di sinistra. “Nell’intervista al Tg5 – ha sostenuto Schlein – Meloni prova a nascondere una verità che ha messo nero su bianco il governo da lei presieduto nel piano strutturale di bilancio, a pagina 116: nel documento approvato dal governo c’è scritto che aumenteranno le accise sul diesel. Sono lontani i tempi in cui faceva i video dal benzinaio promettendo di abbatterle, adesso ci metta la faccia di nuovo, spieghi al Paese la tassa Meloni. E smetta di dire che hanno investito più di chiunque in sanità, quando l’indicatore usato in tutto il mondo dà la spesa sanitaria sul PIL in discesa da quando lei sta a Palazzo Chigi”.

Una replica che Fratelli d’Italia ha smontato punto per punto. Senza dimenticare che l’aumento delle accise sistematico degli ultimi anni è stato firmato quando il Pd era al governo. Elly smemorata o bugiarda? Fate voi.