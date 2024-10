Meloni: “Più tasse è una fake news della sinistra, noi le abbassiamo”. Il video dell’intervista al Tg5

“Quella delle tasse per tutti è una fake news perché questo governo le tasse le abbassa”. Così, intervistata dal Tg5, il premier Giorgia Meloni. “Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra – aggiunge – infatti la sinistra chiede ancora la patrimoniale. Ma io di sinistra non sono quindi faremo del nostro meglio per confermare i nostri provvedimenti e fare qualcosa di più”.

“Abbiamo dato dei segnali importanti che continueremo a dare” con la prossima manovra, ha detto il presidente del Consiglio nell’intervista a Clemente Mimun “soprattutto sulla salute, perché al di là delle fake news della sinistra, non c’è un governo nella storia d’Italia che abbia messo sulla sanità le risorse che abbiamo messo noi. Annuncio che puntiamo ad aumentarle ulteriormente”.

Meloni al Tg5 ricorda il buco del superbonus: è costato 120 miliardi

Il presidente del Consiglio ricorda al direttore del Tg5 la situazione ereditata dai governi Conte e Draghi. “Abbiamo già affrontato questa materia nelle scorse due manovre finanziarie. Chiaramente se non avessimo speso 120 miliardi di euro per ristrutturare meno del 4 per cento delle case degli italiani, soprattutto seconde case, oggi avremmo molti più soldi da mettere sugli stipendi degli italiani, sulla sanità, sulle famiglie, sulle pensioni”.

Lo stato di salute della maggioranza di governo “è più solido oggi di quando abbiamo cominciato” due anni fa, ha detto anche Meloni nell’intervista al Tg5. “In questi due anni abbiamo lavorato insieme ma anche attraversato tante difficoltà e questo cementa i rapporti, ora c’è un rapporto umano, vero, direi di amicizia e questo credo che gli italiani lo vedano”, sottolinea la premier. “La compattezza di un governo si vede dalla velocità con cui si lavora e noi abbiamo fatto molte cose in due anni, e poi si vede anche dal consenso: vedere il consenso di un governo che cresce dopo due anni era una cosa cui non eravamo proprio abituati”, dice Meloni.