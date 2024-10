Raid israeliano a Gaza, ucciso Sinwar, capo di Hamas e mente dell’attacco del 7 ottobre

È durato lo spazio di mezz’ora il dubbio sull’identità dei tre terroristi uccisi a Gaza sotto i colpi dei raid israeliani. Uno di loro è Yahya Sinwar, leader di Hamas, mente ‘diabolica’ dell’attacco del 7 ottobre. Ad annunciarlo – dopo il test del Dna e il recupero del corpo – è stata la tv israeliana Channel 12. “Tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato”. Poco prima in un post delle Idf si leggeva che erano in corso le verifiche sull’identità dei tre terroristi mentre sui social alcuni soldati di Tel Aviv già postavano foto del cadavere del terrorista.

Ucciso a casa il capo di Hamas Yahya Sinwar

Il leader di Hamas – hanno spiegato alcuni funzionari di Tel Aviv – è stato detenuto in Israele, quindi le autorità dello Stato ebraico hanno sia il suo Dna che le impronte digitali. Sinwar era stato nominato alla guida dell’ufficio politico del movimento islamista palestinese dopo l’uccisione di Isma’il Haniyeh. Dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 era stato aggiunto alla lista dei terroristi redatta dal Consiglio dell’Ue il 16 gennaio 2024. Israele lo considera la “mente” degli attacchi mortali del 7 ottobre. Più tardi la diffusione delle foto molto crude del cadavere di Sinwar, e l’annuncio ufficiale.

Il raid contro un punto operativo di Hamas e della Jihad

Il raid israeliano ha preso di mira “un punto di incontro operativo per i terroristi di Hamas e della Jihad islamica” che si trova all’interno di un compound nel nord della Striscia di Gaza, che prima ospitava la scuola ‘Abu Hassan’. Secondo le Idf e lo Shin Bet, i terroristi presi di mira erano coinvolti in attacchi con razzi contro il territorio israeliano, E nella pianificazione di attacchi contro le truppe e i civili. Secondo fonti militari le forze dell’Idf che operavano nell’area non sapevano che il leader di Hamas potesse trovarsi nell’edificio colpito. Lo rivela Channel 12, ripresa da Times of Israel. Solo quando i soldati israeliani sono andati a ispezionare tra le macerie, si sarebbero accorti che “uno dei terroristi uccisi assomigliava molto a Sinwar”, riporta l’emittente. Il corpo non sarebbe stato ancora trasferito in Israele perché la zona in cui si trova è piena di mine.

Gallant: raggiungeremo ogni terrorista e lo elimineremo

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, su X ha dichiarato: “Raggiungeremo ogni terrorista e lo elimineremo”. Gallant ha citato il libro biblico del Levitico, aggiungendo: “Inseguirai i tuoi nemici, e cadranno davanti a te per la spada”. Nel messaggio, Gallant ha allegato immagini dell’ex capo militare di Hamas, Muhammad Deif, e del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, entrambe con una X sopra, insieme a una terza foto oscurata, presumibilmente rappresentante Sinwar, anch’essa con una X.

Il giallo sulla presenza di ostaggi

A Gaza, nel luogo in cui si è compiuto il raid, non sarebbero state trovate tracce della presenza di ostaggi. Lo ha riportato il New York Times, citando le informazioni avute da quattro funzionari israeliani. “Negli edifici in cui sono stati eliminati i terroristi non c’erano tracce della presenza di ostaggi nell’area”, si legge nelle comunicazioni ufficiali. “Le forze che stanno operando nell’area continuano le attività con la necessaria cautela”, aggiunge il post. In passato erano circolate notizie secondo cui Sinwar si sarebbe nascosto circondato da ostaggi catturati durante l’attacco in Israele del 7 ottobre.

Tajani: ora spero in un cessate il fuoco

Gli ultimi messaggi del leader di Hamas risalgono al mese scorso. Il 13 settembre aveva inviato una lettera all’allora capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, morto in un raid israeliano a Beirut. Nel corso di un punto stampa alla Farnesina Antonio Tajani ha detto di augurarsi che la scomparsa del leader militare di Hamas possa portare a un cessate il fuoco a Gaza. “E di questo – ha aggiunto – parlerò lunedì in Israele”.