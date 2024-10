Nuovi guai per lady Pompei: Boccia indagata a Pisa per reati patrimoniali. E stavolta tace

Maria Rosaria Boccia è sotto indagine non solo a Roma per il caso Sangiuliano ma anche a Pisa: l’accusa questa volta è di reati contro il patrimonio. A riferire i nuovi giudiziari per lady Pompei è il Fatto quotidiano, che per primo dà notizia di un’inchiesta in corso della Guardia di Finanza di Finanza di Torre Annunziata (Napoli). Che ha consegnato la documentazione e gli atti all’interessata.

Boccia indagata a Pisa per reati patrimoniali

Il quotidiano diretto da Marco Travagliosottolinea che la Boccia, sempre prodiga di dichiarazioni, foto, video e storie su Instagram, non ha voluto rilasciare commenti sull’argomento. Secondo la ricostruzione, i fatti risalirebbero al 2021, durante la pandemia, e sarebbero avvenuti in un piccolo paese in provincia di Pisa. Dalla Procura pisana, però, non trapelano informazioni neanche sulla tipologia di reato contestato alla 41enne. Al momento, dagli ambienti investigativi, infatti, si mantiene il più stretto riserbo sulla vicenda, ancora nelle fasi delle indagini preliminari.

Fari puntati sulle attività della famiglia di lady Pompei

Gli inquirenti, stando al Fatto Quotidiano, starebbero indagando anche sull’attività di famiglia, vari negozi di abbigliamento d’alta gamma e per cerimonie. In particolare sulla società fondata dalla stessa influencer nel 2011, la Cult Comunication Srl. Nel 2023 ha registrato un fatturato di14mila euro (con una perdita di 2.300 euro) e la stessa imprenditrice ha rivelato di aver dovuto ricevere un sostegno economico dalla famiglia. Ma il caso più spinoso è l’inchiesta incardinata dalla Procura di Roma per peculato, lesioni personali e minaccia a corpo politico dello Stato nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Proprio questa mattina, il neoministro Alessandro Giuli è arrivato in procura a Roma per incontrare il procuratore capo Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini. L’ex presidente della Fondazione Maxxi è stato sentito come persona informata per circa un’ora.