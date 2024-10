Liguria, FdI raddoppia (quasi) i seggi, ma i soliti giornali trasformano l’exploit in un flop

Alla maggioranza 17 seggi di cui la maggior parte a esponenti civici, FdI in Liguria passa da tre a cinque consiglieri, cresce dal 10,8 delle ultime regionali al 14,3 per cento, ma sui soliti giornali (Repubblica, Fatto e Domani) c’è chi scrive addirittura la bufala del “flop” di FdI.

Peana e brindisi invece per il Pd, che rimedia una sonora sconfitta e con 8 seggi resta all’opposizione. Verrebbe da dire: è la stampa (di sinistra), bellezza.

Donzelli sulle elezioni in Liguria: “Le liste civiche contano”

Ai giornali legati all’opposizione piace evidentemente raccontare una realtà parallela, autoconsolatoria, dove il Pd ha “vinto” e FdI mostra segni di cedimento. Quindi si vanno a prendere i risultati delle politiche e addirittura delle Europee. A riportare il ragionamento nell’alveo della politica e non delle suggestioni, in una intervista al Corriere della Sera Giovanni Donzelli. “È un risultato straordinario, che conferma la voglia di dare fiducia al centrodestra”, spiega il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia.

“Molti più comunque – prosegue Donzelli – di quelli che hanno fatto vincere loro in Sardegna. Vittoria importantissima, perché la Liguria è una Regione storicamente di centrosinistra, che ha visto finire la legislatura in modo drammatico, tra grida, accuse, manifestazioni inneggianti alle manette, in un clima di delegittimazione continua contro il centrodestra”. E ancora, spiega Donzelli: “Rispetto alle scorse Regionali siamo molto cresciuti, a differenza delle Europee questo non era un voto di partito, le liste civiche contano molto, c’è un coinvolgimento diverso rispetto a elezioni nazionali”, sottolinea.

Nel centrodestra Fratelli d’Italia conquista quindi cinque seggi, due in più rispetto alla tornata elettorale del 2020: riconfermati il capogruppo Stefano Balleari e l’assessore Simona Ferro, entrano Luca Lombardi e Rocco Invernizzi. Rieletto a La Spezia il presidente del Consiglio uscente Gianmarco Medusei, ex Lega.

Regionali in Liguria: a Imperia FdI al 20, a Sanremo il 30 per cento

“La vittoria in Liguria ha un valore molto importante – spiega il senatore di FdI Gianni Berrino – perché dimostra che la fiducia degli italiani nei confronti del centrodestra continua ad essere costante, nonostante le inchieste giudiziarie e il dossieraggio mediatico a urne aperte della trasmissione Report. Un accanimento mediatico e giudiziario alla quale il centrodestra si sta tristemente abituando ma che, fortunatamente, crea nell’elettore l’effetto inverso”.

I numeri parlano chiaro. “Sono particolarmente soddisfatto – incalza Berrino – del risultato di Fratelli d’Italia sia in provincia di Imperia, dove ha ottenuto il 20 per cento sia a Sanremo in cui si è raggiunto il 30 per cento, diventando la prima città tra quelle a doppio turno”. E conclude: “Auguri al presidente Bucci per il lavoro che lo attende, sicuro che saprà riportare la giusta luce ad una Regione che per mesi è stata offuscata da infamie di ogni tipo, lavorando con concretezza e determinazione nei soli interessi della Liguria e dei liguri”.