Due anni di governo. Sondaggi Tecnè: FdI, Lega e Forza Italia salgono. Crollano Pd e M5S

Anche i sondaggi di Tecnè e dell’agenzia Dire premiano la coalizione del centrodestra italiano. In un mese Giorgia Meloni si conferma come leader più popolare in cima alla classifica al 44% con lo 0,6% di punti in più rispetto al mese scorso, mentre Fratelli d’Italia cresce al 29,6%, restando in vetta alla classifica dei partiti italiani, con lo 0,3% in più rispetto al mese scorso. Crescono anche i Partiti del centrodestra in popolarità, mentre crollano nei sondaggi sia il Pd che il Movimento 5 stelle.

Il centrodestra si rafforza e cresce

Con Fratelli d’Italia al primo posto, anche i partiti della coalizione di centrodestra si rafforzano ulteriormente: Antonio Tajani, leader di Forza Italia, cresce dello 0,6%, raggiungendo il 37,4% nella classifica e guadagno il secondo posto dietro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un mese. Anche il partito di FI guadagna lo 0,2% in più rispetto al mese scorso, salendo all’11,2%. La Lega rimane stabile, con il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che guadagna lo 0,1% in più rispetto a un mese fa. Sale anche la fiducia nel governo Meloni, che guadagna lo 0,7% in più rispetto al mese scorso.

Il centro-sinistra crolla nei sondaggi

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein vede diminuire i consensi del proprio partito che sprofonda dello 0,5% in meno rispetto a un mese fa. Non va meglio neanche per la sua immagine che perde lo 0,2% nello stesso lasso di tempo. Guai anche per Giuseppe Conte, che dopo la lite con il Fondatore del M5s, Beppe Grillo, vede scendere la sua figura dello 0,2% rispetto a un mese fa: l’identico risultato negativo in percentuali vale per il suo partito. I due partiti che trascinano l’opposizione subiscono un collasso non indifferente in generale.