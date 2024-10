Bucci conferma il trend dei governatori: col governo Meloni il centrodestra ha vinto 10 volte su 11

Con la vittoria di Marco Bucci in Liguria, che subentra a Giovanni Toti, il centrodestra si conferma saldamente alla guida delle Regioni italiane con 14 governatori contro i 5 del centrosinistra. Tornando indietro in ordine di tempo, a giugno c’era stata la riconferma di Alberto Cirio in Piemonte, mentre ad aprile si era invece registrata l’affermazione e la rielezione di Vito Bardi in Basilicata.

Sono pertanto 14 i governatori che fanno capo alla maggioranza di governo, contro 5 quelli sostenuti dal centrosinistra (più uno a guida autonomista). Da quando il governo Meloni è in carica c’era stata anche la riconferma dell’esponente di Fratelli d’Italia Marco Marsilio alla guida dell’Abruzzo (marzo 2024) e ancora prima di Arno Kompatscher (Südtiroler Volkspartei, appoggiato anche da FdI e Lega).

La sola e unica vittoria del 2024 che va in controtendenza è quella di Alessandra Todde in Sardegna (febbraio 2024), candidata grillina sostenuta dal centrosinistra. Una affermazione che aveva illuso il campo largo lasciando sperare in una rimonta che non c’è mai stata. Dopo quella battuta d’arresto, infatti, il centrodestra, ha invece aveva portato a casa praticamente tutti gli appuntamenti elettorali del 2023. Proprio quell’anno ha registrato la riconferma di Maurizio Fugatti (Lega) in Trentino nell’ottobre 2023.

Regionali: col governo Meloni su 11 elezioni il centrodestra ne ha vinte 10

In precedenza gli elettori avevano premiato il centrodestra con Francesco Roberti (Forza Italia) alla guida del Molise nel mese di giugno, avevano riconfermato Massimiliano Fedriga (Lega) in Friuli-Venezia Giulia e ad aprile avevano firmato il bis del leghista Attilio Fontana in Lombardia a febbraio. In coincidenza con quella data era arrivata anche la vittoria simbolo Lazio era stata vinta dall’ex presidente della Croce rossa Francesco Rocca (indicato da Fratelli d’Italia). L’anno precedente, nel 2022, la coalizione guidata da Giorgia Meloni aveva vinto le politiche a livello nazionale, mentre l’unico appuntamento regionale era stato quello in Sicilia, conquistato da Renato Schifani (Forza Italia), subentrato a Nello Musumeci, attuale ministro del governo Meloni.

Nel 2021, dopo la morte di Jole Santelli, il centrodestra è invece rimasto alla guida in Calabria con Roberto Occhiuto. Nel 2020 il centrosinistra aveva vinto in Campania (Vincenzo De Luca), in Puglia (Michele Emiliano), in Toscana (Eugenio Giani) e in Emilia-Romagna (Stefano Bonaccini). Infine, al centrodestra le Regioni Marche (Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia) e Veneto (Luca Zaia della Lega).