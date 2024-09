Zelensky chiede di accelerare per l’ingresso dell’Ucraina nella Ue: “Mettere pressione alla Russia”

Volodymyr Zelensky chiede all’Unione Europea di accelerare l’iter per l’ingresso dell’Ucraina, sottolinea l’importanza di non perdere il sostegno economico dell’Europa e, nella conferenza stampa insieme ad Ursula von der Leyen, invita il continente a mettere pressioni alla Russia, anche e soprattutto attraverso gli asset finanziari.

Le parole di Zelensky

“Abbiamo parlato dei nostri negoziati sull’adesione, che abbiamo già iniziato, e dobbiamo muoverci il più rapidamente possibile per dimostrare la piena forza dell’Ucraina, la piena forza dell’Europa. I nostri team lavoreranno per accelerare il processo di questi negoziati estremamente importanti. E oggi abbiamo concordato su questo”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nella conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Kiev.

Il numero uno di Kiev ha poi detto che, “dovremmo mettere maggiore pressione sulla Russia. E non dovrebbero esserci divisioni sui pacchetti delle sanzioni. Non dobbiamo fare in modo che l’aggressore si adatti alle nostre pressioni. Non dobbiamo lasciare che le divisioni entrino nella nostra politica di sanzioni. E’ necessario continuare a supportare la nostra politica europea”, ha aggiunto il presidente ucraino.

” Risorse militari indispensabili, con il secondo summit arriveremo alla pace”

Zelensky ha poi insistito sull’aiuto militare ed economico da parte di Bruzelles: “E’ molto importante che i fondi a sostegno dell’Ucraina non siano bloccati perché avrebbe impatto sulla nostra capacità di difesa e sulla nostra sicurezza”.

Rivolgendosi a von der Leyen, il presidente ucraino ha detto: “Ti ringrazio per il lavoro sull’attuazione della nostra formula di pace. Organizzeremo quest’anno il secondo summit di pace, con il quale metteremo fine alla guerra, in modo che la pace sia davvero affidabile”.

Von der Leyen annuncia il nuovo prestito con i fondi russi congelati

“Il nuovo prestito da 35 miliardi di euro che l’Ue erogherà all’Ucraina sarà sostenuto con i profitti derivanti dagli asset russi congelati. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa insieme a Zelensky.

“Comprendiamo le enormi necessità di finanziamento create dalla guerra. Dovete far funzionare lo Stato e l’economia e, allo stesso tempo, rafforzare la vostra capacità di difesa contro l’aggressione russa. Vi abbiamo sostenuto fin dall’inizio con oltre 118 miliardi di euro provenienti dall’Europa, ma gli attacchi incessanti della Russia rendono necessario un ulteriore sostegno, ed è per questo che sono lieta di annunciare che oggi la Commissione ha adottato proposte che consentiranno all’Unione europea di prestare 35 miliardi di euro provenienti dall’impegno del G7”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea.