Trump, sondaggio in Italia: il 60 % lo voterebbe, bocciata la presidenza von der Leyen

Il 58,4% degli italiani, se vivesse negli Stati Uniti, voterebbe per Donald Trump alla Casa Bianca, mentre il 73,8% è convinto che sia proprio il tycoon l’uomo giusto per mettere rapidamente fine ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Questo il dato che emerge dal sondaggio di Lab 21.01 che inaugura la terza e ultima serata de ‘La Piazza’, kermesse organizzata da affaritaliani.it a Ceglie Messapica.

I dati del sondaggio: gli italiani vogliono la pace

A proposito del conflitto russo-ucraino, il 40,3% degli italiani crede che Mosca e Kiev dovrebbero risolvere autonomamente la situazione, il 28,9% che gli altri Paesi dovrebbero continuare a inviare singolarmente le armi, il 22,7% che l’Ucraina dovrebbe cedere una parte del proprio territorio alla Russia per la pace e l’8,1% che dovrebbe intervenire direttamente la Nato.

Più nello specifico, per la maggioranza degli italiani (il 51,8%), il nostro Paese dovrebbe diminuire gli aiuti attualmente inviati all’Ucraina.

Prevale, inoltre, un sentimento di equidistanza: il 38,8% di coloro che hanno risposto al sondaggio, la maggioranza relativa, non si sente vicino né a Putin né a Zelensky.

Poco gradimento raccoglie, sul fronte Ue, la conferma di Ursula Von der Leyen come presidente della Commissione europea: il 64,3% degli italiani si dice scontento, mentre il 65,3% pensa che l’Europa sta ostacolando le politiche economiche e di sviluppo sociale dell’Italia.

Trump: “Voterò no all’aborto in Florida”

Donald Trump , ha dichiarato che voterà ‘no’ a una proposta di legge della Florida che abrogherebbe il divieto di aborto dopo sei settimane, un giorno dopo aver apparentemente indicato che avrebbe votato un favore della proposta.

Trump ha detto di ritenere che il divieto della Florida sia un errore e in un’intervista rilasciata a Fox News Channel ha dichiarato: “Penso che a sei settimane ci voglia più tempo”. Poi ha aggiunto che “i democratici sono radicali”, e ha detto di essere contrario al referendum sulla legge in Florida.

“Quindi voterò no per questo motivo”, ha detto Trump , che è registrato per votare nella sua residenza di Mar-a- Lago in Florida La proposta di legge della Florida legalizzerebbe l’aborto fino alla vitalità fetale, un termine usato dagli operatori sanitari per descrivere se ci si aspetta che una gravidanza continui a svilupparsi normalmente o se un feto possa sopravvivere fuori dall’utero genere si ritiene che siano circa 23 o 24 settimane, ovvero circa sei mesi.