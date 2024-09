Rocco Tanica fa domande scomode alla Salis: “E’ giusto occupare case di povera gente?”. E il padre di Ilaria lo “blocca”

“In quale fase si parla di solidarietà coi proprietari delle case occupate che non possono entrare nella propria casa in quanto occupata? Perché avrei un impegno ma non vorrei perdermi il momento”, scrive su X Rocco Tanica, ironizzando pesantemente contro Ilaria Salis. Il musicista del gruppo “Elio e le storie tese”, mai tenero con la sinistra, stavolta si impegna in un duello social con l’europarlamentare di sinistra paladina delle occupazioni e dello svuotamento delle carceri. Il post del musicista è stato scritto dopo l’annuncio della partecipazione di Salis a una serie di incontri pubblici con Zerocalcare riguardo l’antifascismo in Europa, organizzati a Roma e Milano con l’aiuto della rete Antifa e The Left, che è il gruppo europeo di cui fa parte la politica a Strasburgo.

Lo scontro tra Rocco Tanica e Ilaria Salis, figlia e padre

La questione era già stata sollevata da Tanica, che aveva avuto uno scontro molto acceso col padre di Ilaria Salis. Questi aveva condiviso un’immagine in cui si vede la figlia in barca ed evidenziato quanto fosse diversa questa estate rispetto alla precedente, visto che la donna era detenuta in Ungheria. Ed era arrivata la replica piccata dell’artista di Elio e le Storie Tese: «Adesso vi recupera la Rackete, ma non occupate la barca». Parole che avevano spinto l’uomo a bloccare il musicista su X. Poi l’ultima replica: “Roby, perché? Io sono sempre stato dalla tua parte. Tra l’altro hai pure un bel seno, florido, mai sfacciato. Amici iscritti a Internet, scrivete a Roby di perdonarmi. Sig.ra Salis Ilaria, ci metta una parola buona”.