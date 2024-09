Pil, l’Istat certifica che l’Italia cresce più di altre nazioni. Meloni: “Mai più soldi gettati dalla finestra”

Seppellite le fake news estive, la stagione politica ed economica inizia su basi serie e confortanti. L’Istat attesta la crescita del nostro Pil (prodotto interno lordo) nel secondo trimestre 2024. E’ cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% su base annua: ossia nei confronti del secondo trimestre del 2023. I numeri che l’Istituto di statistica sottopone all’attenzione si aggiungono ad un altro dato di soli pochi giorni fa: il record di luglio sul lavoro, con una disoccupazione mai così bassa dal 2008. Agli agitatori di professione di un fantomatico autunno militante di piazza e di tensione raccomandiamo di unire i “puntini”, come si fa in un facile giochino. E troveranno il filo conduttore di un ennesimo dato che dimostra le scelte felici del governo Meloni. E’ un’altra tegola per le opposizioni, comprendiamo il “disagio”. Iniziano ad essere tante le tegole: l‘Ocse sui redditi familiari, l’Istat, il Pil, il commercio. Ci sono i gufi e le cassandre. E poi c’è un governo che va avanti per una strada che sta dando gradualemente risultati ottimi. E a confermarlo è l’istuto per antonomasia “super partes”.

Istat, Pil in crescita nel 2024, Meloni: “Segnale di grande fiducia”

“L’Italia sta crescendo più di altre Nazioni europee, nonostante il rallentamento dell’economia mondiale e la delicata situazione internazionale”. Lo scrive sui social, la premier Giorgia Meloni che fa il punto di una situazione all’Italia favorevole. “I dati macroeconomici – dal Pil all’occupazione, dall‘export agli investimenti – sono positivi e rappresentano un segnale di grande fiducia. Proprio in questi giorni arriva il dato Istat del tasso di disoccupazione più basso dal 2008: 6,5% – sottolinea la premier-. Ricordando come “le scelte serie che abbiamo fatto, insieme alla centralità e all’autorevolezza dimostrata a livello internazionale, stanno contribuendo al buon andamento della nostra economia”.

Pil, Meloni: “Con le scelte in manovra consolideremo il quadro economico”

Questo non vuol dire riposare sugli allori, anzi. “Adesso è fondamentale rafforzare e consolidare il quadro economico con le scelte che faremo nella prossima manovra economica, ispirata al buon senso e alla serietà”. Così completa il discorso Giorgia Meloni, in vista della prossima legge di Bilancio. “La stagione dei soldi gettati dalla finestra e dei bonus -avverte- è finita e non tornerà fin quando ci saremo noi al governo”. Per la premier “tutte le risorse disponibili devono continuare a essere concentrate nel sostegno alle imprese che assumono e che creano posti di lavoro; e per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie e dei lavoratori”.