Ocse, l’Italia al primo posto nel mondo per aumento del reddito delle famiglie. Meloni: “La strada è quella giusta”

L’Italia cresce come nessuno nel mondo. E a certificarlo stavolta arriva l’Ocse, l’ organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri. Che riconosce alla nostra Nazione un balzo in avanti straordinario rispetto agli altri Paesi, a conferma della bontà dell’azione del governo Meloni.

Reddito reale aumentato del 3,4%

Il reddito reale pro capite delle famiglie nell’Ocse è aumentato dello 0,9% nel primo trimestre del 2024, rispetto allo 0,3% del trimestre precedente, mentre il Pil reale pro capite è cresciuto dello 0,3%. “Tutte le economie del G7 hanno registrato un aumento del reddito reale pro capite delle famiglie nel primo trimestre del 2024. L’Italia ha registrato l’aumento più forte (3,4%), guidato da un aumento dei redditi da lavoro dipendente e dai trasferimenti sociali in natura, invertendo il calo del trimestre precedente.

Ocse: “Usa e Gran Bretagna minore aumento”

Anche la Germania, continua l’Ocse, ha registrato un forte aumento del reddito reale pro capite delle famiglie rispetto al trimestre precedente (1,4% contro 0,1%), in parte guidato da un aumento dei redditi da lavoro dipendente, mentre il Pil reale pro capite è aumentato (0,2%) rispetto al trimestre precedente. trimestre (meno 0,6%). Il Canada ha registrato un aumento del reddito familiare reale pro capite (0,6%), un rimbalzo rispetto al quarto trimestre del 2023 (meno 0,5%), mentre il Pil reale pro capite è diminuito per il quarto trimestre consecutivo (meno 0,2%). La Francia ha registrato una crescita del reddito reale pro capite delle famiglie (0,6%), sostenuta principalmente da un aumento delle prestazioni pensionistiche di base per tenere il passo con l’inflazione. Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno registrato incrementi più contenuti del reddito reale pro capite delle famiglie (rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%).

Meloni: “Dati straordinari”

“I dati economici del primo trimestre 2024 ci regalano una buona notizia per l’Italia: il reddito reale delle famiglie italiane è cresciuto del 3,4%, segnando l’aumento più forte tra tutte le economie del G7. Questo vuol dire che finalmente i redditi in Italia stanno crescendo più dell’inflazione, dopo anni di perdita di potere d’acquisto delle famiglie”. Lo scrive sui suoi canali social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Questo risultato, ben superiore alla media Ocse dello 0,9% – prosegue -, è anche frutto delle politiche del Governo che hanno concentrato gran parte delle risorse disponibili al rinnovo dei contratti, ad aumentare le pensioni, a sostenere i salari attraverso il taglio del cuneo contributivo e la riduzione dell’Irpef, e per rafforzare i trasferimenti sociali in natura. C’è ancora moltissimo da fare, ma questi segnali ci dicono che siamo sulla strada giusta. Continuiamo a lavorare con determinazione per un’Italia sempre più giusta e prospera”, scrive la premier.

FdI: “Uno schiaffo alla sinistra”

“Il maggior merito del Governo Meloni è stato senza dubbio quello di cancellare le scellerate politiche di sperpero di denaro pubblico lasciate in eredità dalla sinistra, dai sussidi a pioggia ai bonus di ogni tipo. In pochissimo tempo Giorgia Meloni è riuscita a rimettere l’Italia nella rotta della crescita economia, i dati Ocse che certificano un aumento del reddito reale delle famiglie italiane del 3,4% nel primo trimestre 2024, quando la media Ocse si attesta allo 0,9%, sono l’ennesimo schiaffo alla sinistra e la dimostrazione che senza le loro follie economiche l’Italia può farcela. La serietà porta risultati, il marchettificio elettorale solo buffi e fallimenti, la strada da fare è ancora molto lunga ma procediamo spediti nella giusta direzione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, responsabile del programma di FdI.

Per Tommaso Foti, capogruppo alla Camera, si tratta di “una bella notizia che arriva con il ferragosto alle porte e fa ben sperare che quest’anno più italiani possano concedersi qualche giorno di meritata vacanza con le proprie famiglie. Soddisfa il fatto che questo dato sia il migliore dell’area dei paesi del G7 ma, soprattutto, che a trainare siano stati l’aumento delle retribuzioni dei dipendenti e dei trasferimenti sociali in natura. Se gli italiani stanno meglio significa che il Governo Meloni sta facendo un buon lavoro ed è questa la soddisfazione più grande per chi si onora di servire le istituzioni”.