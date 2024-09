Il sondaggio che incorona Meloni, la premier: “Apprezzato il nostro coraggio di cambiare senza sprecare risorse”

Felice che gli italiani apprezzino il lavoro quotidiano del governo. Questo lo stato d’animo con il quale la premier Giorgia Meloni ha commentato il sondaggio realizzato da Lab21.01 per “La Piazza” di Affaritaliani.it. che si è tenuta a Ceglie Messapica, Brindisi. Una rilevazione che consegna numeri molto lusinghieri se consideriamo che a quasi due anni dall’azione di governo è raro che un esecutivo e un primo ministro possano vantare una “luna di miele” con gli italiani così lunga. Il verdetto che consegna Lab 21.01 è una promozione a pieni voti: il 58,2% degli italiani promuove il premier. E Il 57,9% ritiene Meloni una “leader matura”, dato in crescita del 3,1% rispetto al 2023.

Sondaggio: il 58,2% promuove la premier, la lezione di Meloni

La premier è interventuta per commentare numeri così importanti e ha dato la sua lettura: “Sono convinta – lo sono sempre stata – che gli italiani vogliano un governo che ha il coraggio di cambiare quello che non funziona. Che concentra le risorse su quello che è importante senza sperperarle. Che rappresenta l’Italia nel mondo con autorevolezza e affidabilità. È quello che cerchiamo di fare ogni giorno e sono molto felice che lo vedano. Motivo in più per andare avanti ancora più determinati“. Una lettura che coglie in pieno il realismo con il quale gli elettori giudicano e rispondono ai quesiti. Ormai sono pochi coloro i quali si lasciano irretire da falsi scoop e dalle fake news. Il lavoro “ai fianchi” della sinistra politica ed editoriale non porta a nulla. Gli italiani badano al sodo, prova ne sono le risposte date sulle ragioni sui cui basano la loro fiducia in Meloni premier.

I punti di forza del governo Meloni: il sondaggio Lab21.01 per Affariitaliani

Alla domanda su quali siano i punti di forza di Giorgia Meloni e del suo governo le risposte date sono proprio lo specchio delle parole di Giorgia Meloni. Il merito prioritario del governo per la maggior parte degli intervistati è la politica sul lavoro che sta dando i suoi frutti. Dopo l’era dei sussidi a pioggia di grillina memoria, i dati dell’’Istat sui numeri record dell’occupazione, guidata in gran parte dalle donne, certificano che la via maestra – non sperperare risorse ma interventi strutturali- è quella giusta. I dati veri mandano in frantumi le fake news. Va da sé che gli italaini con un po’ di onesta intellettuale apprezzino. A ciò si collega un altro quesito del sondaggio che verte sulla durata dell’esecutivo: il 59,2% ha la sensazione che il governo durerà per tutti e cinque gli anni della legislatura.

Sondaggio Dire-Tecnè: FdI avanza, Il Pd perde mezzo punto

I sondaggisti si scatenano dopo l’estate a misurare il termometro del gradimento. Anche Dire-Tecnè con interviste effettuate il 29 e 30 agosto dà il suo responso con Fratelli d’Italia che resta saldamente primo partito, guadagnando lo 0,2%, rispetto all’ultima rilevazione risalente al 26 luglio: e si porta al 29,1% di preferenze degli italiani. In seconda posizione, il Pd che però perde oltre mezzo punto (-0,6%) e si attesta al 24%. Forza Italia e M5s guadagnano terreno rispetto a circa un mese fa: +0,5% gli azzurri, +0,8% i pentastellati. Lega ’8,3% (-0,2%) e Avs, ferma al 6,2% (-0,5%). Chiudono la classifica Azione, Iv e + Europa, rispettivamente al 2,8%, 2% e 1,9%. E lunedì 2 settembre si ricomincia: nel primo appuntamento con ‘4 di Sera’ Paolo Del Debbio intervisterà proprio la premier Giorgia Meloni sulla stretta attualità politica italiana e internazionale.