Padellaro (Il Fatto) gela lo studio della Panella: “Con Fitto hanno vinto Meloni e l’Italia, va ammesso”

Il dibattito era iniziato col dubbio: Fitto vicepresidente è un successo del governo o un flop perché si parlava di una delega economica? Ma quando la parola è stata data ad Antonio Padellaro, in studio, all’Aria che tira, su La7, è calato il gelo. Tiziana Panella non si aspettava un giudizio così categorico da un giornalista di un quotidiano così distante dal centrodestra, Il Fatto Quotidiano, quello diretto da Marco Travaglio. “Tiziana, ma è un successo, alla Meloni è riuscito quello che sembrava difficile quando non aveva dato il voto alla Von der Leyen, e lì si era detto, ecco, l’Italia è fuori gioco: oggi la Meloni è riuscita a ottenere un grande risultato, dovrebbero ammetterlo anche gli avversari, Meloni merita tante critiche per il governo ma quando c’è un risultato positivo è giusto riconoscerlo, è andata bene a lei e anche all’Italia, c’è in gioco l’interesse nazionale, e il Pd sta avendo un atteggiamento serio a considerare l’ipotesi disostenere Fitto… Sul livello internazionale, bisogna ammettere che il premier italiano si muove benissimo, come dimostra anche l’intesa sui migranti con il premier britannico di ieri”.