Fitto vicepresidente esecutivo a Coesione e Riforme, grande successo del governo. Meloni: “L’Italia torna protagonista”

, E’ ufficiale, finalmente. C’è Raffaele Fitto – come da previsioni- nella nuova Commissione europea. Era attesa solo l’ufficialità. Il commissario italiano, Raffaele Fitto, sarà vicepresidente esecutivo con la delega a Riforme e Coesione. Deleghe di peso e di prstigio. “Oggi presenterò la mia squadra per i prossimi cinque anni. Un team di donne e uomini competenti e motivati, pronti a lavorare insieme. Per un’Unione più forte. Per un’Europa più sicurapiù competitiva»: sono state le parole con cui Ursula von der Leyen, a Strasburgo, ha aperto la conferenza stampa in cui ha annunciato la sua squadra. Von der Leyen, rieletta a giugno presidente dell’esecutivo della Ue, ha poi elencato i nomi dei commissari e delle commissarie. Sei le vicepresidenze esecutive: i sei ruoli apicali spetteranno alla spagnola Teresa Ribera, alla finlandese Henna Virkkunen, al francese Stéphane Séjourné, alla estone Kaja Kallas, alla romena Roxana Minzatu e all’italiano Raffale Fitto.

Questi i dicasteri che sono stati loro assegnati: Henna Virkkunen (Finlandia): Commissaria alla Sicurezza e alla Sovranità tecnologica. Teresa Ribera (Spagna): Commissaria per la Concorrenza; Raffaele Fitto (Italia): vice presidente esecutivo della Commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme. Roxana Minzatu (Romania): Commissaria responsabile per i talenti e le competenze. Stéphane Séjourné (Francia): Commissario per la Strategia Industriale. “L’italia è importante. Anche nell’ Europarlamento ha due vicepresidenti di Ecr”, ha sottolineato von der Leyen. Che ha aggiunto: “Ci avvarremo della sua vasta esperienza per contribuire a modernizzare e rafforzare le nostre politiche di coesione, investimento e crescita”. Entusiasta la premier del successo italiano: “Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”. La soddisfazione di Giorgia Meloni, che individua in poche battute tutto il senso che la nomina di Fitto riveste per il nostro Paese.

– Maroš Šefčovič (Slovacchia): Commissario per il Commercio e sicurezza economica – Andrius Kubilius (Lituania): Commissario per la Difesa e lo Spazio – Piotr Serafin (Polonia): Commissario per il Budget – Magnus Brunner (Austria): Commissario agli Affari interni e alle migrazioni – Wopke Hoekstre (Olanda), commissario uscente per il Clima, continuerà a mantenere il portafoglio per l’Azione climatica anche nel prossimo collegio dei commissari – Oliver Varhelyi (Ungheria): Commissario alla Salute e al benessere animale (in precedenza era Commissario all’Allargamento) – Valdis Dombrovskis (Lettonia): Commissario all’Economia e alla semplificazione – Dan Jorgensen (Danimarca): Commissario all’Energia

La composizione dell’esecutivo dell’Unione Europa è stata al centro di una lunga trattativa, avviata dopo le elezioni di giugno. “L’intero collegio è impegnato sulla competitività, la decarbonizzazione e la digitalizzazione”, ha detto von der Leyen, presentando la sua nuova squadra di commissari. E indicando la volontà di seguire “le raccomandazioni del rapporto Draghi” per un’Europa “più fluida, più interconnessa, più coordinata” nelle sue “diverse politiche”. Fitto lunedì aveva incontrato il presidente Mattarella per illustrargli le problematiche europee che dovrà affrontare, sapendo di avere anche il sostegno del Quirinale. La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea è un’ottima notizia che conferma la credibilità ed il ruolo di peso che l’Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!”. Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. E’ il giusto riconoscimento a “una persona autorevole e competente, stimata trasversalmente in Italia e all’estero. Che saprà svolgere il delicato incarico di commissario e vicepresidente. Contiamo, per il bene dell’Italia, sul sostegno dei partiti di opposizione, perché Fitto rappresenta tutto il Paese e non una parte politica”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. Anche Salvini è certo che Fitto saprà portare avanti gli interessi dell’Italia con buonsenso e concretezza”.

Dalle opposizioni per ora solo mutismo, eccezion fatta per Ettore Rosato: “Buon lavoro a Raffaele Fitto vicepresidente della Commissione Ue con delega alla coesione. Mi auguro il suo lavoro, in accordo con il programma delineato da Ursula con der Leyen, possa contribuire a costruire nei prossimi anni un’Europa più forte e unite. È interesse del nostro Paese”. Lo scrive sui social il vicesegretario di Azione.